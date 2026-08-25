ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ರೀತಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತಪ್ಪು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಎರಡನ್ನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ 'ಕ್ವೀನ್' ಮುಂದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಬಾಯಿ ಬಿಡದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ..
Kangana Ranaut Bollywood Controversy-BJP MP Kangana Ranaut Latest Statement- Kangana Ranaut on Criticism on Sonu Sood and Rakhi Sawant. ಬಾಲಿವುಡ್ ಕ್ವೀನ್ ಕಂಗನಾ ಕಿಚ್ಚು: ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್, ಸೋನು ಸೂದ್ಗೆ 'ನೋ ಎಂಟ್ರಿ' ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ ಸಂಸದೆ!
ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ 'ಪಂಗಾ' ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಗನಾ ರನೌತ್! ಹಿಮಾಚಲದ ಈ ಬೆಂಕಿಯಂತ ಹುಡುಗಿ ಈಗ ಕೇವಲ ನಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದೆಯೂ ಹೌದು. ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕಂಗನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಕಂಗನಾ ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಈಗ ಡಬಲ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮುಖಗಳಾದ ಸೋನು ಸೂದ್, ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ಮತ್ತು ತಾಪ್ಸಿ ಪನ್ನು!
"ನನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ 1% ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿ!"
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಕಂಗನಾ, ತಮ್ಮನ್ನು ಟೀಕಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಂಡ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ. "ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದವರೆಲ್ಲಾ ಬಂದು ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ನಾಯಿಯಂತೆ ಬೊಗಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಶುತೋಷ್ ರಾಣಾ ಹೇಳಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೋನು ಸೂದ್ ನನಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಲು ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ನೆನಪಿಡಿ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿಮಗಿದೆಯೇ?" ಎಂದು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಗನಾ ಮಾತಿನ ಸುರಿಮಳೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಡ್ರಾಮಾ ಕ್ವೀನ್ ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ತನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೀಳಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ತಾಪ್ಸಿ ಪನ್ನು ನನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನೇ ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. "ನೀವು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೇವಲ ಶೇ. 1 ರಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಲು ನಾನು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರಲು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿಯಾದವರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ, ಉಳಿದವರ ಮಾತು ನನಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯಷ್ಟೇ" ಎಂದು ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃತಿ ಸನನ್ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಕಂಗನಾ ಗರಂ!
ಕೇವಲ ತನ್ನನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದವರನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 'ಫ್ಯಾಷನ್ ವಿಕೃತಿ'ಯ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕಂಗನಾ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಕೃತಿ ಸನನ್ ನಟಿಸಿರುವ ಆಭರಣದ ಜಾಹೀರಾತೊಂದು ಈಗ ಕಂಗನಾ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಧರಿಸಿರುವ ಅರೆಬರೆ ಬಟ್ಟೆ (ಬ್ರಾಲೆಟ್ ಶೈಲಿ) ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾದ ರಾಖಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಕಂಗನಾ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಇಂದಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಡಲು ಬಟ್ಟೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಸೀರೆ, ಲೆಹೆಂಗಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜೀನ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಸಹೋದರನಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವ ಪವಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭದ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಕಿನಿ ಅಥವಾ ಒಳಉಡುಪಿನಂತಹ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ಇತರ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದವು? ಇದು ಬೇಕೆಂದೇ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಕೃತಿ" ಎಂದು ಕಂಗನಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ರೀತಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತಪ್ಪು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಎರಡನ್ನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ 'ಕ್ವೀನ್' ಮುಂದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಬಾಯಿ ಬಿಡದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು!