'ಬೇಬಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆದ ನಟಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಚೈತನ್ಯ, ಇದೀಗ 'ಎಪಿಕ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ ಹಾಗೂ ನಟಿಯರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ತೆಲುಗು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೂ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೈಷ್ಣವಿ ಚೈತನ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂದ್ ದೇವರಕೊಂಡ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ 'ಎಪಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿತ್ಯ ಹಾಸನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾಗವಂಶಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಜುಲೈ 11 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳಿಂದ ಬಂದು, ಇಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ತೆಲುಗು ಹುಡುಗಿಯರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಒಬ್ಬಳು ಎನ್ನುವುದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 'ಎಪಿಕ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಆ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ, ಬೇರೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುವ ಇಬ್ಬರು ಯುಕೆಗೆ ಓದಲು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಖಾಸಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥಾವಸ್ತು. ಹುಡುಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ, ಹುಡುಗ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ.
ಇವರಿಬ್ಬರು ಹೇಗೆ ಒಂದಾದರು, ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳೇನು ಎನ್ನುವುದೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹೊಸತನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರವಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವ ಕಥೆಯಿದೆ' ಎಂದು ವೈಷ್ಣವಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂದ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಆದಿತ್ಯ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದ್ದು. ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಆದಿತ್ಯ ಏನು ಕಲಿತ ಎನ್ನುವುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ 'ಕಡಲಿ' ಪಾತ್ರವು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹುಡುಗಿಯದ್ದು. ತನಗಾಗಿ ತಾನು ನಿಲ್ಲುವ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರುವ ಹುಡುಗಿ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ 'ಕಡಲಿ' ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ತಮಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 'ಕಡಲಿ' ಪಾತ್ರ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಯಿತು. ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ಇರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿರಬೇಕು. 'ಎಪಿಕ್' ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದೇ ಕಾರಣ' ಎಂದು ವೈಷ್ಣವಿ ಚೈತನ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೆ
'ಬೇಬಿ' ಮತ್ತು 'ಎಪಿಕ್' ಎರಡೂ ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳು. ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ 'ಬೇಬಿ' ನೆನಪಾಗದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಗೆದ್ದಂತೆ. 'ಎಪಿಕ್' ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಾಗವಂಶಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಿದ್ದರು. ಹಿಂದೆ 'ಅಲಾ ವೈಕುಂಠಪುರಮುಲೊ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಈಗ ಅದೇ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗದಷ್ಟು ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣ' ಎಂದು ವೈಷ್ಣವಿ ಚೈತನ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.