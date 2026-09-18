ನಟಿ ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಳ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಅನುಭವದ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಕನಸು ಕಾಣುವವರನ್ನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸುವ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಳ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ತೆಲುಗು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಬದಲು, ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಶೋಭಿತಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಅನುಭವಗಳನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲುಗು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ವೈರಲ್ ಚರ್ಚೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಹಲ್ಯ ಎಂಬ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ತೆಲುಗು ಸಮಾಜದ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತೆಲುಗಿನವರು ತಮ್ಮವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದರೂ, ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೂ ‘ಇದರಲ್ಲೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ?’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲವರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅಹಲ್ಯ ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಅಹಲ್ಯ ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ತಾವು ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ’
ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಳ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಊರಿನ ವಾತಾವರಣವು ಹೊಸ ಕನಸು ಕಾಣುವವರನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಬರುವವರನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ತೀರ್ಪು ನೀಡುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶೋಭಿತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂಬೈಗೆ ಹೊರಟೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೇ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಶೋಭಿತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ’
ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಾವು ಆಶಿಸುವುದಾಗಿ ಶೋಭಿತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತೆಲುಗು ಸಮಾಜವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ, ಹೊಸ ಕನಸು ಕಾಣುವವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ನೂ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ತೆಲುಗು ಸಮಾಜವು ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಚಾಚಿಕೊಂಡು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಮ್ಮ ಬಯಕೆ ಎಂದು ಶೋಭಿತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತೆನಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನನ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ
ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಳ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ತೆನಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಳಿಕ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅವರು, 2013ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಿಸ್ ಅರ್ಥ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಶೋಭಿತಾ, ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ರಮನ್ ರಾಘವ್ 2.0’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪರಿಚಿತರಾದರು.
‘ಗುಢಾಚಾರಿ’ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ
ಆ ಬಳಿಕ ‘ಗುಢಾಚಾರಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾದರು. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಶೋಭಿತಾ, ‘ಮೇಡ್ ಇನ್ ಹೆವನ್’ ಮತ್ತು ‘ದಿ ನೈಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್’ ಮುಂತಾದ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ಗಳಿಂದಲೂ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಣಿರತ್ನಂ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಜೊತೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ
ಇನ್ನು 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಟ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಳ ವಿವಾಹವಾದರು. ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಾಗೂ ವೆಬ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಶೋಭಿತಾ, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಅನುಭವದ ಕುರಿತು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.