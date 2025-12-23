- Home
ಇದೇನಿದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್.. ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಜೊತೆ ಸಮಂತಾ, ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ.. ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ!
ಏನು! ಟೈಟಲ್ ನೋಡಿ ಶಾಕ್ ಆದ್ರಾ? ಸಮಂತಾ ಮತ್ತೆ ನಾಗಚೈತನ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೇಕೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೇ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ತಡ ಯಾಕೆ, ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ.
'ಜೋಶ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ
'ಜೋಶ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಡಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸರಣಿ ಯಶಸ್ಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದರು. ಮಾಸ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮದುವೆಯಾದ ಸಮಂತಾ
'ಏ ಮಾಯಾ ಚೇಸಾವೆ'ಯಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ-ಸಮಂತಾ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಚೈತನ್ಯ, ನಟಿ ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಸಮಂತಾ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶೋಭಿತಾ ತಂಗಿ ಸಮಂತಾ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಗಚೈತನ್ಯ, ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ಶೋಭಿತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಂತಾ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಹಳೆ ಪತ್ನಿ ಅಂದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅದು ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಅಲ್ಲ, ಶೋಭಿತಾ ತಂಗಿ ಸಮಂತಾ.
ಫೋಟೋ ವೈರಲ್
ಶೋಭಿತಾ ಮತ್ತು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಶೋಭಿತಾ ತಂಗಿ ಸಮಂತಾ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಾದಿನಿ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಚೈತನ್ಯ, ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ನಾದಿನಿ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಖುಷಿಯಾದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು
ಇದು ಶೋಭಿತಾ ತಂಗಿ ಸಮಂತಾ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಚೈತನ್ಯ 'ವೃಷ ಕರ್ಮ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
