- ಸಮಂತಾ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ-ಶೋಭಿತಾ ಜೋಡಿ: ಹರಿದುಬಂತು ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಸಮಂತಾ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಈಗ ಶೋಭಿತಾ ಧುಲಿಪಾಲ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅದನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.
ಈಶ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ
ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರ ವಿವಾಹ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈಶ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಯೋಗ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ನಡೆದ ಈ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್
ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು 'ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ವಿವಾಹ' ಎಂಬ ಯೋಗ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಹಾರ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಗೆ ಫುಲ್ಸ್ಟಾಪ್ ಇಡುವಂತೆ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯರ ಪತ್ನಿ ಶೋಭಿತಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ
ಸಮಂತಾರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ನಟಿ ಶೋಭಿತಾ ಧುಲಿಪಾಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಶೋಭಿತಾ ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ
ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಶೋಭಿತಾ, 'ಗಾಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬೀಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ಗಂಡ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಲೈಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
