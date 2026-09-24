ನಟ ಧನುಷ್ ನಟನೆಯ ‘ಓಂ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1’ ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟನೆಯ ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕ್ಲ್ಯಾಶ್ ತಪ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಧನುಷ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ಜೈಲರ್ 2' ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯ ನಟನೆಯ 'ಸೀನ್' ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪೈಪೋಟಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ನಟ ಧನುಷ್ ತಮ್ಮ 'ಓಂ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ನಟರ ಮೇಲಿನ ಗೌರವದಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹೊಸ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹಾಗೂ ನಟ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕ್ಲ್ಯಾಶ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟ ಧನುಷ್ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ 'ಓಂ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ರಿಲೀಸ್ ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಧನುಷ್ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ (X) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮೇಲಿನ ಗೌರವದಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಮುಂದೂಡಿಕೆ
ಈ ಮೊದಲು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ 'ಜೈಲರ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಜೊತೆ ಧನುಷ್ ಸಿನಿಮಾ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಬೇಕಿತ್ತು. ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಜೈಲರ್ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.
"ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ನಾವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸರ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಂದು ಬರ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚೆ. ಅವರ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಗೌರವದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ 'ಓಂ' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ," ಎಂದು ಧನುಷ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರ್ಯ ಅವರ 'ಸೀನ್' ಜೊತೆಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಕ್ಲ್ಯಾಶ್ ತಪ್ಪಿಸಿದ ಧನುಷ್
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಮುಂಬರುವ 'ಸೀನ್' ಚಿತ್ರದ ಜೊತೆಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪೈಪೋಟಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲೂ 'ಓಂ' ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಧನುಷ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಈ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿಗೂ ನಾವು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಸರ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವುದಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಅವರು ಮೊದಲು ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹೊಸ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಧನುಷ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಡೀಟೇಲ್ಸ್
ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಜೀತು ಮಾಧವನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಜ್ರಿಯಾ ನಜಿಮ್, ನಸ್ಲೆನ್, ಆನಂದರಾಜ್, ಲಾಲ್, ರಾಜ್ ಪ್ರಿಯನ್ ಮುಂತಾದವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಧನುಷ್ ಅವರ 'ಓಂ' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪೆರಿಯಸಾಮಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.