ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿವೃತ್ತ ಕರ್ನಲ್ ಮುನೀಶ್ವರ್ ನಾಥ್ ಬಕ್ಷಿ ಇದೀಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಿವೃತ್ತ ಕರ್ನಲ್ ಮುನೀಶ್ವರ್ ನಾಥ್ ಬಕ್ಷಿ ಇದೀಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ‘ಕರ್ನಲ್ ಹನಿ ಬಕ್ಷಿ’ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಅವರು 2026ರ ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ, ಅಂದರೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಜಿ, ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ಗುಪ್ತಚರ ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದು ಇದೀಗ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಗುಪ್ತಚರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ
ಕರ್ನಲ್ ಬಕ್ಷಿ ಅವರು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ 1988ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಗೆ ನಿಯೋಜಿತರಾದರು. ಅವರ ಸೇನಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ನಿಯೋಜನೆಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಅವರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಇಡಿ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೂ ಸೇರಿದ್ದವು. ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಐಇಡಿ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ತಾವು ಬದುಕುಳಿದಿರುವುದಾಗಿ ಬಕ್ಷಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಪದಕ (VSM) ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಟಿಎಸ್ಡಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದ ಕರ್ನಲ್ ಬಕ್ಷಿ
ಕರ್ನಲ್ ಬಕ್ಷಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ (TSD) ಜತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ. 2010ರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ವಿ.ಕೆ. ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಘಟಕದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲು ಬಕ್ಷಿ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ದೆಹಲಿ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಬಂಧಿತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಟಿಎಸ್ಡಿಯ ಹಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಪ್ರಕಟವಾದವು. ಬಕ್ಷಿ ಅವರೂ ಕೆಲವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುಪ್ತಚರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹಾಗೂ ಟಿಎಸ್ಡಿಯ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಘಟಕದ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿವರಗಳು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರೋಪಗಳು ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೃಢೀಕರಣ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೂ ಗಮನಾರ್ಹ. ಜನರಲ್ ವಿ.ಕೆ. ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ 2012ರಲ್ಲಿ ಟಿಎಸ್ಡಿಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಯಿತು.
ಈಗ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ
ಸೇನಾ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಕರ್ನಲ್ ಬಕ್ಷಿ ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತೊಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. 2026ರ ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಕ್ಷಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಶಾಲ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಕ್ಷಿ ಅವರ ದೈಹಿಕ ಹೋಲಿಕೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಜಿ ಪಾತ್ರ ನೀಡಲಾಯಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಆಹಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನೂ ಪಾಲನೆ
ಮಹಾರಾಜ್ ಜಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೈಜವಾಗಿ ತೋರಿಸಲು ಬಕ್ಷಿ ವಿಶೇಷ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪಾತ್ರದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿರುವುದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಭಿನ್ನ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ ಬಕ್ಷಿ ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ‘ಚಮತ್ಕಾರ್’ (ಪವಾಡ) ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮಿಲಿಟರಿಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಅಪರೂಪದ ಪಯಣ
ಕರ್ನಲ್ ಹನಿ ಬಕ್ಷಿ ಅವರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಎರಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ ಮುಖಗಳು. ಒಂದು ಕಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಟಿಎಸ್ಡಿ ನೇತೃತ್ವ; ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇದೀಗ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಪಾತ್ರ. ಸೇನೆಯ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ನಿಂದ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರದವರೆಗೆ ಸಾಗಿರುವ ಕರ್ನಲ್ ಬಕ್ಷಿ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದೀಗ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.