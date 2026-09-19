ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಸತತ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಸೌತ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಪ್ರೇಮಲು’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ₹1000 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಈ ಯಂಗ್ ನಟಿಗೆ ಇದೀಗ ಸಾಲು ಸಾಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಯಂಗ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸತತವಾಗಿ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಈ ನಟಿ, ಇದೀಗ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಫೇವರಿಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಯಂಗ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾರು? ಸೌತ್ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಇವರದ್ದೇ ಹವಾ ಯಾಕೆ? ನೋಡೋಣ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರೀ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ₹500 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇದರ ನಡುವೆ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕಥೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ನಟಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಕೇವಲ ಐದು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕವೇ ₹1000 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಈ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಅವರೇ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು. ಸದ್ಯ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಸೌತ್ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಟಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಕೈ ಸೇರುತ್ತಿವೆ.
‘ಪ್ರೇಮಲು’ ಮೂಲಕ ಸೌತ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು!
ಮಮಿತಾ ಬೈಜು 2017ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಸರ್ವೋಪರಿ ಬಾಲಕ್ಕಾರನ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ‘ಪ್ರೇಮಲು’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕೇರಳದ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ‘ಪ್ರೇಮಲು’ ಸಿನಿಮಾ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಅವರ ಕರಿಯರ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶಗಳು ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದವು.
‘ರೆಬೆಲ್’ ಮೂಲಕ ಕಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಅವರು, ಬಳಿಕ ‘ಡ್ಯೂಡ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಧನುಷ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಕೆರ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಮಮಿತಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಜನನಾಯಕನ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ‘ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್’ ಹಾಗೂ ‘ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯುನಿಟ್’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಐದು ಸಿನಿಮಾಗಳು.. ₹1000 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್!
ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ನಟಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಸದ್ಯ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ‘ಪ್ರೇಮಲು’ ಸಿನಿಮಾ ಸುಮಾರು ₹130 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ‘ಡ್ಯೂಡ್’ ₹100 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಇನ್ನು ವಿಜಯ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಜನನಾಯಗನ್’ ಸುಮಾರು ₹300 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಅಭಿನಯದ ‘ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ₹260 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಿವಿನ್ ಪೌಲಿ ಅಭಿನಯದ ‘ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯುನಿಟ್’ ಸುಮಾರು ₹300 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ನಟಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ₹1000 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೌತ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಭಾಗವಾಗುತ್ತಿರುವ ಯಂಗ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಹೆಸರು ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಸೌತ್ನಲ್ಲಿ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಹವಾ!
ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ನಟಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಅವರು, ಸದ್ಯ ಹಲವು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಸೌತ್ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು, ಇದೀಗ ಸಾಲು ಸಾಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ.