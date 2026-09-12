ನಟ ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ವೇದಾಂತ್ ಮಾಧವನ್ ತಮ್ಮ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವ ವೇದಾಂತ್, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ವೇದಾಂತ್ ಮಾಧವನ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಈಜುಗಾರನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿರುವ ಅವರು, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ 2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವ ವೇದಾಂತ್, ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಯೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ನೀನು ಅಹಂಕಾರಿಯಾಗಲೇಬೇಕು’ ಎಂದು ತಂದೆ ಏಕೆ ಹೇಳಿದರು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಜಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಪುತ್ರ
ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ವೇದಾಂತ್ ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಈಜು ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರು, 2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ್ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾನಸಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೇದಾಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯರು ‘ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಗಿಫ್ಟೆಡ್’ ಅಂದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು?
ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದರೂ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವೇದಾಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಿ, ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವೇದಾಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್, ಶಿಸ್ತು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ
ಕೇವಲ ಆಹಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಾದ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್, ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸವಾಲು ಹಾಕುವ ಮನೋಭಾವವೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ವೇದಾಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ತಮ್ಮ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲೂ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ವೇದಾಂತ್ 200 ಮೀಟರ್ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ತೂಕ ಎತ್ತುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಹೊಸ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ವೇದಾಂತ್ ಸಜ್ಜು
2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಭಾರತದ 12 ಸದಸ್ಯರ ಈಜು ತಂಡದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ್ ಕೂಡ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಯನ್ಗಳಾದ ಶ್ರೀಹರಿ ನಟರಾಜ್ ಮತ್ತು ಸಾಜನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಪಾನ್ನ ಐಚಿ-ನಗೋಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ್ 200 ಮೀಟರ್ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಪಾಲನೆಯೂ ಇದೆ
ವೇದಾಂತ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ತಂದೆ ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಅವರ ಪಾಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗನಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಗುರಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ಮಾಧವನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ವೇದಾಂತ್ ಅವರ ಈಜು ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬವೂ ಹಲವು ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅವರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಡಯೆಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಶಿಸ್ತು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ವೇದಾಂತ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ತಂದೆಯ ಸಲಹೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಅವರ ಕ್ರೀಡಾ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಪೋಷಕರ ಶೈಲಿಯೂ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.