ಏಳು ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳು, ಏಳು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಏಳು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಏಳು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಗ ‘ಕಥಾ ಸಂಗಮ’. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅವರ 1976ರ ‘ಕಥಾ ಸಂಗಮ’ಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ, ಪ್ರೀತಿ, ಫ್ಯಾಂಟಸಿ, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾವಲೋಕಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏಳು ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳು!
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪೈಕಿ ‘ಕಥಾ ಸಂಗಮ’ (2019) ಕೂಡ ಒಂದು. ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಏಳು ವಿಭಿನ್ನ ಕಿರು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ತರುತ್ತದೆ. 2019ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಎಚ್.ಕೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಎನ್.ಆರ್. ಪ್ರದೀಪ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
7 ಕಥೆಗಳಿಗೆ 7 ನಿರ್ದೇಶಕರು
‘ಕಥಾ ಸಂಗಮ’ದ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆಯೇ ಇದರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಾದರಿ. ಕಿರಣ್ರಾಜ್ ಕೆ., ಚಂದ್ರಜಿತ್ ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ, ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಪಿ., ರಾಹುಲ್ ಪಿ.ಕೆ., ಜಮದಗ್ನಿ ಮನೋಜ್, ಕರಣ್ ಅನಂತ್ ಮತ್ತು ಜಯಶಂಕರ್ ಎ. ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಏಳು ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ತಂಡಗಳೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿವೆ.
ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಫ್ಯಾಂಟಸಿವರೆಗೆ...
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ, ಬದುಕಿನ ಸಂಕಷ್ಟ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ರಿಯಲಿಸಂ, ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಹಾಗೂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅಂಶಗಳಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾವಲೋಕಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕಿಶೋರ್, ಯಜ್ಞಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹರಿಪ್ರಿಯಾ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿ, ಅವಿನಾಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ
‘ಕಥಾ ಸಂಗಮ’ದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಇದು ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗೌರವ. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ 1976ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ಸಿನಿಮಾವೊಂದನ್ನು ಐದು ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಹೊಸ ‘ಕಥಾ ಸಂಗಮ’ವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ
ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಹಲವು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಅವಕಾಶವಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಮುಖಗಳನ್ನೂ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷಾ ಸೊಗಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
‘ಕಥಾ ಸಂಗಮ’ ಯಾಕೆ ವಿಶೇಷ?
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಕಥೆಗಳು, ಏಳು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಏಳು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಏಳು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ತಂಡಗಳು ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಇದೇ ‘ಕಥಾ ಸಂಗಮ’ದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಕನ್ನಡ ಆಂಥಾಲಜಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ
‘ಕಥಾ ಸಂಗಮ’ದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಕಥೆಗಳ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿರದೆ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಥೆಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಶೈಲಿ, ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಳು ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾನವ ಭಾವನೆಗಳ ಹಲವು ಮುಖಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಈ ಪ್ರಯೋಗವೇ ‘ಕಥಾ ಸಂಗಮ’ವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಂಥಾಲಜಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.