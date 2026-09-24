ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನಿಸಿದೆ. ಕಾಗೆಗೂ ಜಾಗವಿಲ್ಲದ ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ಗಾಗಿ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಹುಡುಕಿ ತಂದ ಆ ನಟ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ.
ಟಾಲಿವುಡ್ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಊಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಊಟದ ಪ್ರಿಯ. ತಾವು ತಿನ್ನೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆತುಂಬಾ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಇರಲಿ, ವಿದೇಶವೇ ಆಗಿರಲಿ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಅವರದೇ ಆದ ಕುಕಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಅವರು ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಊಟದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯ, ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಶ್ರೀನು ಹಲವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆತುಂಬಾ ಊಟ ಹಾಕಿಸುವುದು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭ್ಯಾಸ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಆಪ್ತರು ಅದನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಡಲೂ ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಮಜವಾದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರಭಾಸ್ ಶ್ರೀನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಡಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಬೇಕೆಂದರು
ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ, ರಾತ್ರಿ 8:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮರುದಿನದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಳಿತು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಶ್ರೀನು ಬಳಿ, "ಡಾರ್ಲಿಂಗ್! ನನಗೀಗ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾರು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ" ಎಂದರು. ಆ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಶ್ರೀನುಗೆ ಟೆನ್ಶನ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿದ್ದದ್ದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಿಗೋದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಡಯಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಭಾಸ್, ಆಸೆಪಟ್ಟು ಕೇಳಿದಾಗ 'ಇಲ್ಲ' ಎನ್ನಲು ಶ್ರೀನುಗೆ ಮನಸ್ಸಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಬೇಟೆ
ಪ್ರಭಾಸ್ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಲು ಶ್ರೀನು ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಸ್ ಕಾರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟರು. ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಗುಡಿಸಲಿನ ಬಳಿ ಕೆಲವು ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದದ್ದು ನೆನಪಾಯ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಕಾರಿನ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಚ್ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದರು. ನಂತರ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಕೋಳಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ರುಚಿಯಾದ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾರು ಮತ್ತು ರಸಂ ಮಾಡಿದರು.
ಮಹಾರಾಜನಂತೆ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು
ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾರು ಮತ್ತು ರಸಂ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಭಾಸ್, "ಒಬ್ಬ ಮಹಾರಾಜನಂತೆ" ಖುಷಿಪಟ್ಟರು ಎಂದು ಪ್ರಭಾಸ್ ಶ್ರೀನು ನಗುತ್ತಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರಭಾಸ್ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಗೆಳೆಯರ ನಡುವಿನ ಆಪ್ತತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.