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- OTT Movies Release: ಒಟಿಟಿಗೆ ಬಂದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು; ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ನೋಡಿ!
OTT Movies Release: ಒಟಿಟಿಗೆ ಬಂದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು; ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ನೋಡಿ!
OTT Release This Week 2026: ಜೂನ್ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಓಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಕರುಪ್ಪು' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಸೀರಿಸ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ರೋಚಕ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳವರೆಗೆ ಈ ವಾರ ಏನೆಲ್ಲಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ?
ಕರುಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾ
ಸೂರ್ಯ ನಟನೆಯ, ಆರ್ಜೆ ಬಾಲಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಕರುಪ್ಪು' ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಓಟಿಟಿಗೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 12 ರಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಮಾ ಹೈ ನಾ (Maa Hai Na) - ಜೀ5 (ZEE5)
ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂದ್ರಾ ಅವರು ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜೂನ್ 12 ರಂದು ಜೀ5 (ZEE5) ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಂದಿರು ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಅಡುಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂವಾದಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ರಾಖ್ (Raakh) - ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ
1970ರ ದಶಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸರಣಿ 'ರಾಖ್'. ಕಣ್ಮರೆಯಾದವರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಕಥೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧದ ಸಂಚಿನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಸೋನಾಲಿ ಬಿಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅಲಿ ಫಜಲ್ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಸರಣಿ ಜೂನ್ 12 ರಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ (Bhooth Bangla) - ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಹಾರರ್-ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ 'ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ'. ತಬು, ವಾಮಿಕಾ ಗಬ್ಬಿ ಮತ್ತು ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಜೂನ್ 12 ರಂದು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಇನ್ನುಳಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ (Every Year After): ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಸಾರುವ ಈ ಸರಣಿ ಜೂನ್ 10 ರಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ದೃಢಂ (Dridam): ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮಲಯಾಳಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ. ಇದು ಜೂನ್ 12 ರಂದು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ (Jio Hotstar) ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ತಾರ್ಕಟಾ (Taarkata): ಸೇಡು ಮತ್ತು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಂಗಾಳಿ ಸರಣಿ. ಇದು ಜೂನ್ 12 ರಂದು ಜೀ5 (ZEE5) ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ.
ಶೆಲ್ಟರ್ (Shelter): ಜೇಸನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಥಮ್ ನಟನೆಯ ಸರ್ವೈವಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ. ಇದು ಜೂನ್ 12 ರಂದು ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ.
ಸ್ವೀಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೋಲಿಯಾಸ್ ಸೀಸನ್ 5 (Sweet Magnolias Season 5): ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸರಣಿಯ ಹೊಸ ಸೀಸನ್ ಈ ವಾರ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
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