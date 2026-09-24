‘ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನಿ ಜೊತೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಕರ್ ಸುಮಾ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿರುವ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಅವರ ಇಡೀ ಕರಿಯರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆಯೇ ನಿಂತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ನಟಿ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಸದ್ಯ 'ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆ್ಯಂಕರ್ ಸುಮಾ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿರುವ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕಯಾದು, ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೂ ಪುರಾಣಕ್ಕೂ ಇರುವ ನಂಟನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ಕಯಾದು. ಆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೊಂಡು ತನಗೆ ಕಯಾದು ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕಥೆ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಇವರ ಮನೆತನದ ಹೆಸರು ಕದೈಲಿ ಎಂದಿತ್ತಂತೆ.
ಅಸ್ಸಾಂನಿಂದ ಪುಣೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ ತಂದೆ ಮನೆತನದ ಹೆಸರನ್ನು ಲೋಹರ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು ಎಂದು ಕಯಾದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಲೋಹರ್' ಎಂದರೆ ಐರನ್ ಲೇಡಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಯಾದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆ ಪುರಾಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯವರೆಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿರುವುದು ಈಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮೋಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾದ ನಟಿ
ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಸದ್ಯ 'ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಭಾಗವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಮನೆತನದ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.