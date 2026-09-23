ಇಂದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರೂ ‘ಆ ಚಿತ್ರದ’ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಾಗ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ—ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತೇ? ಇದು ಉತ್ತರ ಸಿಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಅಪೂರ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಸರನ್ನು ಅಂದೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ನಿಜ!
First Pan World Indian Movie Matter-20ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟೇರಿದ್ದ ಆ ಚಿತ್ರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೆ.. ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದೇ 'ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್' ಪಟ್ಟ ಪಡೆದಿರುತ್ತಿತ್ತು!
90ರ ದಶಕದಲ್ಲೇ (20ನೇ ಶತಮಾನ) ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ ‘ಮರುಧನಾಯಗಂ’. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಸಸಿಂಹ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಕೇಟ್ ವಿನ್ಸ್ಲೆಟ್ ಅವರ ಹೆಸರೂ ಈ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೇ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರಿತು.
1997ರಲ್ಲಿ ‘ಮರುಧನಾಯಗಂ’ ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೆಟ್ಟೇರಿತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರನೊಬ್ಬನ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರೆಗೆ ತರಲು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಅಪರೂಪವಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.
ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭವೇ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನ ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಣಿ 'ಎಲಿಜಬೆತ್ 2' ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭವೂ ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತ್ತು. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಕನಸಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರಂತಹ ಕನ್ನಡದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದದ್ದು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು. ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದವು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ರಿಟನ್ನ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದೇ ಚಿತ್ರ ಮುಂದುವರಿಯದಿರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಆಗಾಗ ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತು ಕೇಳಿಬರುವ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಹೀಗಾಗಿ ‘ಮರುಧನಾಯಗಂ’ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದಿದೆ. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರನ್ನು ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ತಾರೆಯರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರುವ ಆ ಕಾಲದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ನಿಂತುಹೋಯಿತು.
ಇಂದು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ‘ಮರುಧನಾಯಗಂ’ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಾಗ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ—ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತೇ? ಉತ್ತರ ಸಿಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಅಪೂರ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕನಸುಗಳಲ್ಲೊಂದು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ.
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗದು. ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ರೂಪುಗೊಂಡರೂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಹಸಸಿಂಹ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ‘ಮರುಧನಾಯಗಂ’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಅಪೂರ್ಣ ಕನಸಿನ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.