ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಇಂದಿಗೂ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. 450ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ 35ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟರು.
ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಬದುಕು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಕಥೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ರೋಚಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರ್ಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದ ನಟಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಅವರ ಜೀವನ ಇಂದಿಗೂ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಗ್ಲಾಮರ್ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ನೋಟಕ್ಕೆ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಂಡ ಆ ಮಿಂಚಿನ ಹಿಂದೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು ಮಾತ್ರ ಹಲವು ನೋವು, ಸಂಕಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು.
35ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ
ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಡ್ಲಪಾಟಿ. 1960ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಏಲೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರು, ಬಡತನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ಬಳಿಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. 1979ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ‘ವಂಡಿಚಕ್ಕರಂ’ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ‘ಸಿಲ್ಕ್’ ಪಾತ್ರವೇ ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ‘ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ’ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.
ತಮಿಳಿನ ಜೊತೆಗೆ ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ ಅವರು, ಗ್ಲಾಮರ್ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್ಗಳಿಂದ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಅವರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಹಾಡು ಅಥವಾ ಪಾತ್ರವಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
450ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ
ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ 450ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರಗಳೇ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಅದೇ ಅವರ ಶಾಶ್ವತ ಸಿನಿಮಾ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿತ್ತು. ನಟಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದ ಬಳಿಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಅವರು ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಆದರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅವರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
‘ನಂಬಿದವರೇ ಮೋಸ ಮಾಡಿದರು’ ಎಂಬ ಪತ್ರ ನಿಜವೇ?
ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಅವರ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ಪತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾವಿಗೂ ಮುನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದ ಪತ್ರ ಎಂದು ಕೆಲವೆಡೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿದವರಿಂದಲೇ ಮೋಸವಾಯಿತು, ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ರೀತಿಯ ಅಂಶಗಳಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳು, ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ತಾವು ನಂಬಿದ್ದ ಕೆಲವರಿಂದ ಎದುರಾದ ನಿರಾಶೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಪತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಸಾವಿಗೂ ಮುನ್ನ ನಟಿ ಅನುರಾಧ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರಂತೆ?
1996ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರ ರಾತ್ರಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಅವರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ಮಾತನಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ನಟಿ ಅನುರಾಧ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿವೆ. ಅದಾದ ಮರುದಿನ, ಅಂದರೆ 1996ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರಂದು ಚೆನ್ನೈನ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.
ಅವರ ಸಾವನ್ನು ಆತ್ಮ*ತ್ಯೆ ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ*ತ್ಯೆ ಪತ್ರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ವರದಿಗಳೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಆ ಪತ್ರದ ನಿಖರ ವಿವರಗಳು ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಕಥನಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ಇಂದಿಗೂ ಕಾಡುವ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಅವರ ಕಥೆ
ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಅವರ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ 35ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿತು. ಇನ್ನು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಧನದ ಸುತ್ತಲಿನ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೊನೆಯ ಪತ್ರದ ಕಥೆ, ಅದರ ನಿಜಾಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಚರ್ಚೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ.