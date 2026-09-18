ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಇಂದು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಟನ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟ, ಅವಮಾನ, ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವ ದಿನಗಳಿರುತ್ತವೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಇಂದು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಟನ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟ, ಅವಮಾನ, ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವ ದಿನಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಕಠಿಣ ಹಾದಿ ದಾಟಿ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ನಟರಲ್ಲಿ ಚರಣ್ರಾಜ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಗಾಸೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ ಕಾರ್ ಶೆಡ್ನ ಪುಟ್ಟ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚರಣ್ರಾಜ್ ಅವರ ಬದುಕನ್ನು ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಿಸಿತು. ಶುಕ್ರವಾರ ಅವರ ಬಳಿ ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೋಮವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ₹1.20 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಇತ್ತು. ಆ ದಿನಗಳ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
6-7 ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟದ ಬಳಿಕ ಸಿಕ್ಕ ‘ಪರಾಜಿತ’
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಚರಣ್ರಾಜ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೋರಾಡಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 6-7 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟದ ಬಳಿಕ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಪರಾಜಿತ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಯಿತು. ಚಿತ್ರದ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಹಠದಿಂದ ಚರಣ್ರಾಜ್ ಸ್ವತಃ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನವೇ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಎಂಟಾಣೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ!
‘ಪರಾಜಿತ’ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆ ದಿನ ಚರಣ್ರಾಜ್ ಅವರ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಎಂಟಾಣೆಯಷ್ಟು ಹಣವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 16ನೇ ಕ್ರಾಸ್ನ MES ಕಾಲೇಜಿನ ಸಮೀಪದ ಕಾರ್ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ₹20 ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದ್ದ ಚರಣ್ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸಿತು. ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದವರು ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ ಓಂಕಾರಪ್ಪ.
ಗೆಳೆಯ ತಂದ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಕಣ್ಣೀರು!
ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲೇ ‘ಪರಾಜಿತ’ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಗೆಳೆಯನ ಅಭಿನಯ ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಚರಣ್ರಾಜ್ಗಾಗಿ ಚಿಕನ್-ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮತ್ತು ಬೀರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಚರಣ್ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಓಂಕಾರಪ್ಪ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜನರು ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಇಬ್ಬರೂ ಭಾವುಕರಾದರು. ಆದರೆ ಅಂದು ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಚರಣ್ರಾಜ್ ಅವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು.
ಸಂಜೆ ಕಾರ್ ಶೆಡ್ಗೆ ಬಂದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್!
ಅಂದು ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 7:30ರ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಡೆಲ್ಲಿ ವಿ ಅವರು ಚರಣ್ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಕಾರ್ ಶೆಡ್ಗೆ ಬಂದರು. ನಿರ್ಮಾಪಕ ಚಂದೂಲಾಲ್ ಜೈನ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚರಣ್ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಹೀರೋ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಆಫರ್ನ ಸಂಭಾವನೆ ₹15,000 ಎಂದು ನಿಗದಿಯಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ₹5,000 ಕಮಿಷನ್ ಕಡಿತವಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹10,000 ಅವರ ಕೈಗೆ ಬಂದಿತು. ಇದು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು.
ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ಗಳು!
ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 10:30ರ ವೇಳೆಗೆ ಕೆ.ಸಿ.ಎನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರು ಚರಣ್ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಚರಣ್ರಾಜ್ ಅವರೇ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ, ತಕ್ಷಣ ಡೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿ ₹20,000 ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರಂತೆ. ಮುಂಗಡವಾಗಿ ₹10,000 ಅವರ ಕೈಗೆ ನೀಡಿದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ₹10,000 ನೀಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಚರಣ್ರಾಜ್ ಅವರ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದವು.
ಶುಕ್ರವಾರ ಖಾಲಿ ಜೇಬು, ಸೋಮವಾರ ₹1.20 ಲಕ್ಷ!
ಇದು ಚರಣ್ರಾಜ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ನಾಟಕೀಯ ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.
ಶುಕ್ರವಾರ: ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ ಶೆಡ್ನ ಪುಟ್ಟ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ.
ಸೋಮವಾರ: ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹1.20 ಲಕ್ಷ ನಗದು! ಇಂದಿನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಲಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾದರೂ, ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದಿನ ₹1.20 ಲಕ್ಷ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿತ್ತು. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನಟನ ಬದುಕು ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿತ್ತು.