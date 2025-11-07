- Home
ಕನ್ನಡದ 'ನಂದ ಲವ್ಸ್ ನಂದಿತಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟಿ ನಂದಿತಾ ಶ್ವೇತಾ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಆಸೆ ಮತ್ತು ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಂದಿತಾ ಪರಿಚಯ
ನಟಿ ನಂದಿತಾ ಶ್ವೇತಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ, ಓದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಹುಡುಕಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಕನ್ನಡದ 'ನಂದ ಲವ್ಸ್ ನಂದಿತಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೋತಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಪಾ ರಂಜಿತ್ ಕೊಟ್ಟ ಅವಕಾಶ
ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಾ. ರಂಜಿತ್ 'ಅಟ್ಟಕತ್ತಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ನಂದಿತಾ ತಮಿಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ನಂತರ ನಟಿಸಿದ 'ಎದಿರ್ ನೀಚಲ್', 'ಇದರ್ಕು ತಾನೇ ಆಸೈಪಟ್ಟಾಯ್ ಬಾಲಕುಮಾರ', 'ಮುಂಡಾಸುಪಟ್ಟಿ' ಚಿತ್ರಗಳು ಹಿಟ್ ಆದವು.
ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳು
ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೂ, ನಂದಿತಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಟಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಅವರು ತಮಿಳು ಜೊತೆಗೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಹುಚ್ಚಿ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಂದಿತಾ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ನಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯೋಚಿಸದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಕಲಿಸಿದ ಪಾಠ
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆದರೆ ನಾನೇ ದೊಡ್ಡವಳು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ನಾನು ಕಲಿತ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ತಾಳ್ಮೆ. ನಾನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸರವಿಲ್ಲ. ಮುಗಿದು ಹೋದದ್ದಕ್ಕೆ ಚಿಂತಿಸುವುದು ಮೂರ್ಖತನ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.