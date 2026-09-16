‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಬಳಿಕ ಯಶ್ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆ ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದಾಗ, ಅವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೂ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಚಿತ್ರದ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಳಿಕ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಯಶ್, ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವಸರ ಮಾಡದೆ, ಉತ್ತಮ ಕಥೆಗಾಗಿ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಯಶ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನು?
ಸದ್ಯ ಯಶ್ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾ ‘ರಾಮಾಯಣ’. ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಾಲಿವುಡ್ ಎಪಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ನಂತರ ಯಶ್ ಯಾವ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ನಂತರ ಹೊಸ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಯಶ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಾಗ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಯಶ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಬಲವಾದ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅವರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯದ ಚರ್ಚೆ.
ಕಿಯಾರಾ ಕೂಡ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ?
ಇತ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿಗೂ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಕಿಯಾರಾ ಬ್ರೇಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಆತುರ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಕಥೆ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಿಯಾರಾ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಬ್ರೇಕ್ ಬಳಿಕ ಯಾರ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?
ಒಂದೆಡೆ ಯಶ್ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕಿಯಾರಾ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಈಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಬ್ರೇಕ್ ಬಳಿಕ ಯಶ್ ಹಾಗೂ ಕಿಯಾರಾ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹೇಗಿರಲಿವೆ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿರುವ ವಿಚಾರ.