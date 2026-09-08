ಮಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ಫೋರಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (QCFI) ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-2026'ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 'ಟೀಮ್ ಮಾರ್ಗದೀಪ್' ಮತ್ತು 'ಟೀಮ್ ಸೇಫ್ ಎಡ್ಜ್' ತಂಡಗಳಿಗೆ ಈ ಗೌರವ ಲಭಿಸಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರು: ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ಫೋರಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ (QCFI) ಬೆಂಗಳೂರು ಅಧ್ಯಾಯವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-2026'ರಲ್ಲಿ (CCQC-2026) ಮಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳು, ತಾಂತ್ರಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಈ ಗೌರವ ಲಭಿಸಿದೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
‘ಟೀಮ್ ಮಾರ್ಗದೀಪ್’ಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮೆರಗು:
ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಎಂ.ಎಸ್. ಮತ್ತು ಇಪ್ಸಿತಾ ಚೌಧರಿ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ‘ಟೀಮ್ ಮಾರ್ಗದೀಪ್’ ಸಹಯೋಗಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ (Allied Concept) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇವರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ 'ನಿಖರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬೆಳಕು ವ್ಯವಸ್ಥೆ - ವರ್ಗ 1' (Precision Approach Lighting System - Cat 1) ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೈಗೊಂಡ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಗುಣಮಟ್ಟ ವಿಧಾನ, ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಯಂತ್ರಣ (TMC) ಹಾಗೂ ಲೀನ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ವಲಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು (Lean Safety Circle Protocols) ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
‘ಟೀಮ್ ಸೇಫ್ ಎಡ್ಜ್’ಗೆ ‘ಕೈಝೆನ್’ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ:
ಪ್ರಣಯ್ ಆಗಸ್ಟಿನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಜೇಶ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ‘ಟೀಮ್ ಸೇಫ್ ಎಡ್ಜ್’ ಸಹಯೋಗಿ ಕೈಝೆನ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ [Allied (Kaizen) Concept] ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ತಂಡವು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆಧಾರಿತ 'ವಾಹನದೊಳಗಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ'ಯನ್ನು (In-Vehicle Monitoring System) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಚಾಲಕ ಸಹಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ADAS) ಹಾಗೂ ಚಾಲಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (DMS) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸುರಕ್ಷತೆ, ನವೀನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಏಕೀಕರಣ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಣೆಗೆ (Continuous Improvement) ಇರುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿವೆ ಎಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಳಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.