ತಾಯಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿ ಗೌಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೆಹ್ರಾನ್ ಕರಿಮಿ ನಾಸ್ಸೇರಿ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ಅವರ ಈ ಭಾವುಕ ಕಥೆಯು ಇದೀಗ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಅಮ್ಮನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಅಮ್ಮ ಸಿಗದೇ ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅದೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದು ಕೊನೆಗೆ ಇಹಲೋಕವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿರುವ ಭಾವುಕ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿ ಗೌಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿನ ಸ್ಟೋರಿ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಮೆಹ್ರಾನ್ ಕರಿಮಿ ನಾಸ್ಸೇರಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ 2F ಬಳಿ ಸತತ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈತ ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪದ ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆತ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದಾಗ ತಂದಿದ್ದ ಲಗೇಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳು ಇದ್ದವು. ಈತನೀಗ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಈಗ ಬರುತ್ತಿವೆ!
1945ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಸ್ಟೋರಿ
ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಶುರುವಾಗುವುದು, 1945 ರಲ್ಲಿ. ಇರಾನ್ನ ಖುಜೆಸ್ತಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನಾಸ್ಸೇರಿ ಎಂಬ ಈತ, ಯುವಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆದ. ಆತ ತಾಯಿಗಾಗಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿದ. ಆದರೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಲಸೆ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲು ಪದೇ ಪದೇ ಹೆಣಗಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾಸ್ಸೇರಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಲುಪಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾನೂನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಅವರನ್ನು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿ ಗೌಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಬೇರೆಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಪಂಚವಾಯಿತು.
ಅಮ್ಮನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ
ನಾಸ್ಸೇರಿ ಸರಳ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಅವರು ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದರು, ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದಿದರು ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಂದು ಹೋಗುವುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು, ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರು. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕೆಲಸಗಾರರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾದರು ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು "ಸರ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್" ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಿದರು ಎಂದು ಸೌತ್ ಚೀನಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
1999 ರಲ್ಲಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಾಗ ಅವರ ಕಾನೂನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲು ಕಾರಣವಾದ 2006 ರವರೆಗೆ ಅವರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿ ಗೌಲ್ಗೆ ಮರಳಿದರು. ನವೆಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ, ನಾಸ್ಸೇರಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 76ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ಹಲವಾರು ಸಾವಿರ ಯುರೋಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಥೆ ನಂತರ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದೆ.