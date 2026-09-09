ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್‌ವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವಂಚಕರು ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ನ NFC ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ NFC ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೋಸ ಹೋಗುವವರು ಎಚ್ಚರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಮೋಸ ಮಾಡುವವರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್​ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸುಲಭವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಜೇಬಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಂತೆ, ಮೊಬೈಲ್​ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರ ಬಳಿಯೂ ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತಲ್ಲ. ಅದೇ ಈಗ ಈ ಹೊಸ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್​ ಮಾಡುವವರ ಬಂಡವಾಳ. ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್​ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆಯೇ ಬ್ಯಾಂಕ್​ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಣ ಯಾಮಾರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಆನ್​ಲೈನ್​ ಫ್ರಾಡ್​, ಸೈಬರ್​ ಕ್ರೈಂ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್​ಗೆ ಏನೋ ಲಿಂಕ್​ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್​ ಮಾಡಬಾರದು, ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್​ ಕ್ಲಿಕ್​ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಣ ಹೋಗತ್ತೆ, ಬಂದಿರುವ ಓಟಿಪಿಯನ್ನು ಯಾರ ಜೊತೆಗಾದ್ರೂ ಶೇರ್​ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಅಕೌಂಟ್​ ಖಾಲಿಯಾಗತ್ತೆ, ಫೋನ್​ ಹ್ಯಾಕ್​ ಆದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಗತ್ತೆ... ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಈ ಫ್ರಾಡ್​ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ಯಾವುದೂ ನಿಮಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್​ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು ಮಷಿನ್​ ತಂದು, ಜನ ನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನ ಬಳಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಮೊಬೈಲ್​ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಅಕೌಂಟ್​ನಲ್ಲಿರೋ ಹಣ ಖತಂ!

ಪೊಲೀಸರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮೊಬೈಲ್​ ಫೋನ್​ನಲ್ಲಿ ಇರುವ NFC ಆಪ್ಷನ್​. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್​ ಮಾಡುವವರು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಯಾಮಾರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. NFC ಎಂದರೆ ನಿಯರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಇದು ಒಂದು ಅಲ್ಪ-ಶ್ರೇಣಿಯ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧನ ಅಥವಾ ರೀಡರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ - ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳ ಒಳಗೆ (1.5 ಇಂಚುಗಳು). ಆದರೆ ಇದನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈಗ ವಂಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

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ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇದರಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಮೊದಲು ಮೊಬೈಲ್​ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್​ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ Connection ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್​ ಮಾಡಿ

ಆ ಬಳಿಕ NFC and contactless Payment ಆಪ್ಷನ್​ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಆನ್​ ಇದ್ದರೆ ಆಫ್​ ಮಾಡಿ ಸೇಫ್​ ಆಗಿರಿ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್​ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗದೇ ಹೋದರೆ, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ More Connectivity Option ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ರೆಡ್​ಮೀನ ಕೆಲವು ಮಾಡೆಲ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಫೋನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್​ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಬಹುದು.