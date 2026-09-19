ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜಾಂಟಿ ರೋಡ್ಸ್ ಅವರಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳು ಏಕೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಹಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶದ ಹಸಿರು ಮೈದಾನಗಳಿಗೂ, ಕಲ್ಲು-ಮಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಭಾರತದ ಮೈದಾನಗಳಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.18): ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 'ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್' ಎಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವ ಹೆಸರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರ ಜಾಂಟಿ ರೋಡ್ಸ್ (Jonty Rhodes). ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಾ, ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಹಾರಿ ರನ್ ಔಟ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಂಟಿ ರೋಡ್ಸ್, ಜಗತ್ತಿನ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಯುವಕರಿಗೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಜಾಂಟಿ ರೋಡ್ಸ್ನಂತಹ ಫೀಲ್ಡರ್ ಎಂದಿಗೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಹಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ (Mohammed Kaif) ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಗೂ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚುರುಕಿನ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಕೈಫ್, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫೀಲ್ಡರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದರ ಹಿಂದಿರುವ ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಮೈದಾನದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಕುರಿತು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಜಾಂಟಿ ರೋಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ!
ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಸಾರಾಸಾಗಟಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು, 'ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜಾಂಟಿ ರೋಡ್ಸ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರ ಆಟವನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ನೀವು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಆಗಲು ಬಯಸಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲವೇ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಾನು 'ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ತಕ್ಷಣವೇ ಉತ್ತರಿಸಿದೆ," ಎಂದು ಕೈಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಸಿರು ಮೈದಾನ vs ಕಲ್ಲು-ಮಣ್ಣಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ಗಳು
ಭಾರತೀಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಮೈದಾನಗಳ ನಡುವಿನ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಕೈಫ್, ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಲಿಯುವ ರೀತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಂಟಿ ರೋಡ್ಸ್ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ವಾತಾವರಣವೇ ಬೇರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಡಲು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮೃದುವಾದ, ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ (Lush Green Outfields) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಔಟ್ಫೀಲ್ಡ್ಗಳು. ಅಂತಹ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆದರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡೈವ್ ಹೊಡೆದು ಬಾಲ್ ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಕೈಫ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ನಾವು ಬೆಳೆದ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಡೈವ್ ಹೊಡೆಯಲು ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಬರೀ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲುಗಳು (Stones and Pebbles). ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಲಿಯುವುದು ಜಾಂಟಿ ರೋಡ್ಸ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನ, ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಮ್ಮೆ ಗಾಯಗೊಂಡರೆ 6 ತಿಂಗಳು ಔಟ್
ಭಾರತೀಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಾಗೂ ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಡೈವ್ ಹೊಡೆಯಲು ಏಕೆ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕೈಫ್ ಸೂಕ್ತ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನಮ್ಮ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮೈಮರೆತು ಡೈವ್ ಹೊಡೆದು, ಕಲ್ಲು ಚುಚ್ಚಿ ಗಾಯಗೊಂಡರೆ ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಆಟಗಾರ, ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆಂದೂ ಡೈವ್ ಹೊಡೆಯಲು ಸಾಹಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫೀಲ್ಡರ್ ಆಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರೆಯದೇ ಆದ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು' ಎಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ತಳಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.