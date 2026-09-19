99 ಮತ್ತು 99 ರನ್, 358ರ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ಕೋರ್, 21 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಶತಕಗಳಿದ್ದರೂ ಅಮಯ್ ಖುರಾಸಿಯಾ ಭಾರತ ಪರ ಕೇವಲ 12 ODI ಆಡಿದರು. 1999ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ತಂಡದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರು, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಗಾಯಗೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ಕರೆ ಪಡೆದರೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 99 ಮತ್ತು 99*!
1989-90ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಖುರಾಸಿಯಾ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ರನ್ಗಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರಿಸಿದ್ದರು. 1990-91ರಲ್ಲಿ 584 ರನ್, ಮುಂದಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 548 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
1991-92ರ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ವಿದರ್ಭ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 99 ರನ್ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 99* ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ವೇಗದ ಶತಕಕ್ಕಾಗಿ BCCIಯ LP Jai Trophyಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ವಿದರ್ಭ ವಿರುದ್ಧವೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ 358 ರನ್ ದಾಖಲಿಸಿದರು.
ಭಾರತ ತಂಡದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದದ್ದು ಹೇಗೆ?
1998ರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ 'A' ಪರ ಅಜೇಯ 117 ರನ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಖುರಾಸಿಯಾ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ವಿರುದ್ಧ 83 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
1998-99ರ ರಣಜಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 59.30ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 593 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಹೆಸರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿತು. 1999ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ಭಾರತ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತಂಡದಲ್ಲೂ ODI ಆಡದಿದ್ದ ಖುರಾಸಿಯಾ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ODI ಪದಾರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ 57 ರನ್!
1999ರ ಮಾರ್ಚ್ 30ರಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ODI ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಖುರಾಸಿಯಾ 45 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 57 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನಂತರದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 6, 3 ಮತ್ತು 5 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಅಂತಿಮ 15ರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೂ ಒಂದೂ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿಲ್ಲ.
ಮುಂದಿನ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳು ಆಫ್ಸ್ಟಂಪ್ ಹೊರಗಿನ ಎಸೆತಗಳತ್ತ ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರು ಎಂಬ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೂ ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಸಚಿನ್ ಗಾಯಗೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ
2000-01ರಲ್ಲಿ ಖುರಾಸಿಯಾ 711 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕಾಲಿನ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಗೆ ಖುರಾಸಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬೈ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕರೆಸಲಾಯಿತು.
ಆದರೆ ಮರಳಿದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 12 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅವರು, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಮಿಂಡ ವಾಸ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ ಡಕ್ಗೆ ಔಟಾದರು. ಅದೇ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವಾಯಿತು. ಒಟ್ಟು 12 ODIಗಳಲ್ಲಿ ಖುರಾಸಿಯಾ 149 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗಲಿಲ್ಲ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಬೇಗ ಅಂತ್ಯವಾದರೂ ಖುರಾಸಿಯಾ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಅವರು 2007ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಬಳಿಕ ಕಾಮೆಂಟರಿ ಮತ್ತು ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಅವರ ಕೋಚಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ತಂಡ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಸಂದರ್ಭವೂ ಸೇರಿದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ, 7,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ರನ್, 21 ಶತಕ ಹಾಗೂ 358 ರನ್ಗಳಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳು ಖುರಾಸಿಯಾ ಅವರ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.