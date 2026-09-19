ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ODI ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಟ್ರೈ-ಸೀರೀಸ್ಗಳು ಸಚಿನ್ರ ಡೆಸರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್, ಜಯಸೂರ್ಯನ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬೆವನ್ರ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಯುವಿ-ಕೈಫ್ರ ಫೈನಲ್ ಹೀರೋಯಿಸಂಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಶಾರ್ಜಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿದ್ದವು. T20 ಯುಗದೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೈ-ಸೀರೀಸ್ಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕುಗ್ಗಿತು.
ಮೂರು ತಂಡಗಳು, ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿ; ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ರೋಚಕ ದಿನಗಳು
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಗಳು ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಟ್ರೈ-ಸೀರೀಸ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮೂರು ತಂಡಗಳು ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದವು, ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಫೈನಲ್ಗೆ ಯಾರು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಜಾ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿದ್ದವು. 1992ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳ 29 ODI ಟೂರ್ನಿಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 15 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 9 ಶಾರ್ಜಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದವು.
ಶಾರ್ಜಾದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ರ ‘ಡೆಸರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್’
1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಜಾ ODI ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದವು.
1998ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಶಾರ್ಜಾದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಆಡಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ‘ಡೆಸರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್’ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಟ್ರೈ-ಸೀರೀಸ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವುದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು.
ಜಯಸೂರ್ಯ, ಬೆವನ್, ಯುವಿ-ಕೈಫ್… ಮರೆಯಲಾಗದ ಕ್ಷಣಗಳು
ಟ್ರೈ-ಸೀರೀಸ್ಗಳು ಹಲವು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದವು. 1996ರಲ್ಲಿ ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಟ್ರೈ-ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ 48 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು.
ಮೈಕೆಲ್ ಬೆವನ್ ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫಿನಿಶಿಂಗ್, ವಕಾರ್ ಯೂನಿಸ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು 2002ರಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸಿದ ಫೈನಲ್ ರನ್ ಚೇಸ್ ಕೂಡ ಈ ಯುಗದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ.
ಟ್ರೈ-ಸೀರೀಸ್ ಯಾಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿತು?
2010ರ ದಶಕದ ವೇಳೆಗೆ ಟ್ರೈ-ಸೀರೀಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗತೊಡಗಿತು. T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಲೀಗ್ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆಟಗಾರರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮೂರು ತಂಡಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ದೀರ್ಘ ODI ಟೂರ್ನಿ ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಯಿತು.
ಆದರೆ ಟ್ರೈ-ಸೀರೀಸ್ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ T20 ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಹಲವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗಳು ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಟೂರ್ನಿಗಳ ಬದಲು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದವು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 2006ರಿಂದ ತನ್ನ ಬೇಸಿಗೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲೂ T20I ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಟ್ರೈ-ಸೀರೀಸ್ ಮಾದರಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಿತು.
T20 ಯುಗ ಬಂದರೂ ಟ್ರೈ-ಸೀರೀಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಯವಾಗಿಲ್ಲ
ODI ಟ್ರೈ-ಸೀರೀಸ್ಗಳ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಬಹುತೇಕ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡರೂ, ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಟೂರ್ನಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ. T20I ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಹಲವು ಟ್ರೈ-ಸೀರೀಸ್ಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
ಆದರೆ ಸಚಿನ್ರ ಡೆಸರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್, ಜಯಸೂರ್ಯನ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬೆವನ್ರ ಅದ್ಭುತ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಯುವಿ-ಕೈಫ್ರ ಫೈನಲ್ ಹೀರೋಯಿಸಂನಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ODI ಟ್ರೈ-ಸೀರೀಸ್ನ ಆ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸಿತ್ತು. ಇಂದು ODI ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು T20 ನಡುವಿನ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಟ್ರೈ-ಸೀರೀಸ್ನ ಆ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಸಹಜ.