ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಈ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾಲ್ಗೂ ಬೌಂಡರಿ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸದೆ, ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಾಗ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಯುವಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ 108 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು.
30 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್, ಭಾರತದ ಪರ ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ 35 ಎಸೆತಗಳ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 34 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 108 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದು, 9 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 11 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭರ್ಜರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಬಳಿಕ ಅವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದರು.
ದಾಖಲೆಯ ಶತಕಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಯುವರಾಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸಲಹೆ ಏನು?
ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಈ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಮೆಂಟರ್ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸರಳವಾದ ಸಲಹೆಯೂ ಇತ್ತು ಎಂಬುದು ಇದೀಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಯುವರಾಜ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಎಸೆತವನ್ನೂ ಬೌಂಡರಿಗೆ ಅಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಚೆಂಡು ತಮ್ಮ ಹೊಡೆಯುವ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
‘ಒಂದು-ಎರಡು ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೋ’ ಎಂದಿದ್ದ ಯುವಿ
ಯುವರಾಜ್ ಅವರ ಸಲಹೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟವನ್ನು ತಡೆಯುವುದಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೂಡ ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡು ತಮ್ಮ ಹೊಡೆಯುವ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫಲಿತಾಂಶ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು—30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ!
ಯುವರಾಜ್ ಮಾತು, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಸರಣಿಯ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಅಭಿಷೇಕ್ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 82 ರನ್ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 39 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 108 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 229 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸರಣಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು.
ಅವರ 30 ಎಸೆತಗಳ ಶತಕ ಭಾರತದ ಟಿ20ಐ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ20ಐನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕವೂ ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂರನೇ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕವಾಗಿದೆ.
ದಾಖಲೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್
ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 221/7 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು 94 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿ ಭಾರತ 127 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಸರಣಿಯನ್ನು 3-0 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ನೀಡಿದ “ಪ್ರತಿ ಬಾಲ್ಗೂ ದೊಡ್ಡ ಶಾಟ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ಸರಳ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್ ತಮ್ಮದೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪುಟ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.