ವಸೀಮ್ ಅಕ್ರಂ ತಮ್ಮ ಯುವ ದಿನಗಳ ರೋಚಕ ಘಟನೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1988ರ ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಲೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿದು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಹೊರಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಭಯಗೊಂಡ ಅಕ್ರಂ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಬಳಿ ಓಡಿ, ಕೊನೆಗೆ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿದು ಶರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ವಿವ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್; ಅಕ್ರಂಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಆ ಘಟನೆ
1988ರಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದ ಅಕ್ರಂ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ದಿಗ್ಗಜ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿವ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಕ್ರಂ ಬೌನ್ಸರ್ ಎಸೆದಾಗ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅಕ್ರಂ ಸ್ಲೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
“ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡ” ಎಂದಿದ್ದ ವಿವ್
ಅಕ್ರಂ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಲೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಯುವ ಅಕ್ರಂ ಅದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರು.
ಇದರ ನಡುವೆ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಂ ಇನ್ಸ್ವಿಂಗರ್ ಮೂಲಕ ವಿವ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು. ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಲೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಖುಷಿಯಲ್ಲೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗೆ ಮರಳಿದರು.
ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಹೊರಗೆ ಕಾದಿದ್ದ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್
ಆದರೆ ಅಸಲಿ ಘಟನೆ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ನಡೆಯಿತು. ಅಕ್ರಂ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಶೂ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೊರಗೆ ಯಾರೋ ಕರೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಶರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಅಕ್ರಂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಭಯಗೊಂಡ ಅವರು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ನಾಯಕ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿದರು.
ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ!
ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಕ್ರಂ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್, ಇದು ಅಕ್ರಂ ಅವರದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರೇ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅಕ್ರಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊನೆಗೆ ಅಕ್ರಂ ಮತ್ತೆ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದರು. ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಸ್ಲೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶಾಂತವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ಗೆ ಗೆಲುವು
ಆ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೀಡಿದ್ದ 266 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಗೆದ್ದಿತು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕವೂ ಈ ಘಟನೆ ವಸೀಮ್ ಅಕ್ರಂ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಕ್ರಂ
ವಸೀಮ್ ಅಕ್ರಂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಘಟನೆ, ಆ ಕಾಲದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿವ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಯುವ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಅಕ್ರಂ ನಡೆಸಿದ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಕೊನೆಗೆ ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೂ ತಲುಪಿತ್ತು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಘಟನೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅಕ್ರಂ, ಅಂದು ತಮ್ಮ “street smartness” ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂತು ಎಂದು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.