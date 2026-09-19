ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ರಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ. ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ನಗೋಯಾ (ಜಪಾನ್); ಜಪಾನ್‌ನ ಐಚಿ-ನಗೋಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19) ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 20ನೇ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣು ಈಗ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಈ ಬಾರಿಯೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಬಲಶಾಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಿಂದ ಭಾರತದ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭ!

ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ಗಂಟೆಗೆ (IST) ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ವಾರ್ಟರ್-ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ. 'ಗ್ರೂಪ್ ಎ' ಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡವನ್ನು ಭಾರತ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದು, ಈ ಎದುರಾಳಿ ಯಾರೆಂಬುದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ದೃಢಪಡಲಿದೆ. ಜಪಾನ್‌ನ ನಿಸ್ಶಿನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕೊರೋಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ.

ಭಾರತದ ಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ;

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 IST); ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ (ಭಾರತ vs ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಿ)

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ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 IST); ಸೆಮಿಫೈನಲ್ (ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರೆ)

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:30 IST); ಕಂಚಿನ ಪದಕದ ಪಂದ್ಯ (ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ)

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 IST); ಚಿನ್ನದ ಪದಕದ ಪಂದ್ಯ (ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರೆ)

ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು!

ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮೂಲ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅನುಭವಿ ಸ್ಪನ್ನರ್ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ಪಾರ್ಶ್ವ ನೋವಿನ (Side Strain) ಕಾರಣದಿಂದ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಾಪಸ್ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ವಿಪ್ರಜ್ ನಿಗಮ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಯುವ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಪೂರ್ಣಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯಂತಹ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಂತಹ ಮಾರಕ ವೇಗಿಗಳು ತಂಡದ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ!

ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (ನಾಯಕ), ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (ಉಪನಾಯಕ), ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ವಿಪ್ರಜ್ ನಿಗಮ್.

ಲೈವ್ ಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು?

ಟಿ20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಮರವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವೀಕ್ಷಕರು ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ (Sony Sports Network) ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಂದಾದಾರರು ಸೋನಿಲೈವ್ (SonyLIV) ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ಮೂಲಕ ಜಪಾನ್‌ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆನಂದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಲು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಪಡೆ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.