ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡಿಗ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಮಾತನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಕನ್ನಡಿಗ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮತ್ತು ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರು ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ನಂಬರ್ 3 ಸ್ಥಾನದ ಸವಾಲು ಹಾಗೂ ತಂಡದಲ್ಲಿನ ಪೈಪೋಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾತು ಹೀಗಿದೆ..
ಅವಕಾಶಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ..
ನಾನು ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಸರಣಿಯ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್) ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ನಾನು ಆಡಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೀತಿ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಂತ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತದ ಪರ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರರು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ನಾನು ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ನನ್ನ ಆಟವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ.
ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುಲಭದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಹಳ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನೂ ಲಘುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರಿ ಎಂದರೆ ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದು. ನಾನು ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವವರೆಗೆ ನನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಭದ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಖಚಿತತೆ ನನಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದ್ದರೆ ಎಂತಹ ಸವಾಲನ್ನಾದರೂ ಎದುರಿಸಬಹುದು.
ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರ