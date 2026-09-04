ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದ ದಾಖಲೆ ಏನು? ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ!
ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ 'ಒಡಿಐ ವಿಶ್ವಕಪ್' ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ. ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕನಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ದಾಖಲೆಗಳು ತಾನಾಗಿಯೇ ಉರುಳಿ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಅವರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲ, ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸುವ ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
28 ಪಂದ್ಯ, 1575 ರನ್; ದಂತಕಥೆಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್!
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಮೂರು ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ (2015, 2019 ಮತ್ತು 2023) ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂರೂ ಟೂರ್ನಿಗಳ ಒಟ್ಟು 28 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಅವರು 60.57 ರ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ 1,575 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಜಾಗತಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ರಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಂತಕಥೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಗಾಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.
ಶತಕಗಳ ಸರದಾರ; ಸಚಿನ್-ವಾರ್ನರ್ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್!
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವೆಂದರೆ ಶತಕಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುವ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಜಾಗತಿಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು ಆಡಿದ 28 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ಶತಕಗಳು! ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 6 ಅರ್ಧಶತಕಗಳೂ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ. 2019 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ 140 ರನ್ ಅವರ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ತಲಾ 6 ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದಂತಕಥೆ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ರೋಹಿತ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುಲ್ತಾನ್; 50+ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ!
ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾದ ಆಟಗಾರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ. ಒಡಿಐ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ದಾಖಲೆಯೂ ಇವರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಒಟ್ಟು 54 ಗಗನಚುಂಬಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ 50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ರೋಹಿತ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕಿಂಗ್ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ (49 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು) ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ರೋಹಿತ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಯಕನಾಗಿಯೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ!
ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಾಯಕನಾಗಿಯೂ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವಿನ ದಾಖಲೆ ರೋಹಿತ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ. 2023 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ತಂಡವು ಬರೋಬ್ಬರಿ 302 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು.