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- Rohit Sharma Net Worth: 30 ಕೋಟಿ ಮನೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು; ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
Rohit Sharma Net Worth: 30 ಕೋಟಿ ಮನೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು; ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ₹50 ಕೋಚಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕದಿಂದ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿ ಇಂದು ನೂರಾರು ಕೋಟಿಗಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ₹30 ಕೋಟಿಯ ಮನೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು, ಹೂಡಿಕೆಗಳು.. ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಲಕ್ಸುರಿ ಲೈಫ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಮನೆ, ಹಲವಾರು ಹೂಡಿಕೆ ಆಸ್ತಿಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಮತ್ತು ಟಾಪ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸೂಪರ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತು ಇದ್ದರೂ, ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿ ತುಂಬಾ ಸರಳ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಒಪ್ಪಂದ, ಐಪಿಎಲ್ ಆದಾಯ, ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ರೋಹಿತ್ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಹ್ಲಿ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮನೆ.. ವರ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ₹30 ಕೋಟಿಯ ಲಕ್ಸುರಿ ಮನೆ
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮುಂಬೈನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರದೇಶವಾದ ವರ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಅಹುಜಾ ಟವರ್ಸ್'ನ 29ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ 4-BHK ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹30 ಕೋಟಿ. ಸುಮಾರು 6,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ 270-ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಿತಿಕಾ ಸಜ್ಡೇ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ, ಕಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
2026ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹214 ಕೋಟಿ. ರೋಹಿತ್ಗೆ ಕಾರುಗಳೆಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಅವರ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ₹4.18 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಲಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಉರುಸ್ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ '0264'. ಇದು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಗಳಿಸಿದ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 264 ರನ್ಗಳ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಪಡೆದ ನಂಬರ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು, ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ನಂತಹ ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳು ಅವರ ಬಳಿ ಇವೆ.
ರಿತಿಕಾ ಜೊತೆಗಿನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ.. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿಗಳು
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ರಿತಿಕಾ ಸಜ್ಡೇ ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಇವರ ಪರಿಚಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು. ರೋಹಿತ್ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ ಬೊರಿವಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿಯೇ ರಿತಿಕಾಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷ. ವರ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲದೆ, ಲೋಯರ್ ಪரேಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾದೇವಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳಿವೆ.
ಇತರ ಆದಾಯ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 'ಕ್ರಿಕ್ಕಿಂಗ್ಡಮ್' (CricKingdom) ಎಂಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೂಲಕ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಇದ್ದರೂ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪೆಟಾ (PETA) ಮತ್ತು ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (WWF India) ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ
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