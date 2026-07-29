ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬಳಿಕ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಔಕಿಬ್ ನಬಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ, ಆರ್. ಸ್ಮರನ್ ಹಾಗೂ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಂತ ತಂಡದ ಸಮತೋಲನ, ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ!
ಭಾರತದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ, ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ರಣಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಫಲ..!
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವೇಗಿ ಔಕಿಬ್ ನಬಿ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 60 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು. ಕೇವಲ 12.56 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ಅವರು ಏಳು ಬಾರಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಡುವೆಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಶಮಿ, ಸ್ಮರನ್, ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ಗೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ..!
ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಮರಳಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ದೇಶೀಯ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 37 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್. ಸ್ಮರನ್ 950 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರೆ, ಅನುಭವಿ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಕೂಡ 699 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಈ ಮೂವರಿಗೂ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ದೊರಕಲಿಲ್ಲ.
ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ನೋಡಿದ ಅಂಶಗಳೇನು?
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಕೇವಲ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ಸಮತೋಲನ, ವಿದೇಶಿ ಪಿಚ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ, ಆಟಗಾರರ ಅನುಭವ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೂ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ..!
ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮೌಲ್ಯವೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ದೇಶೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ನೀಡಿಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಈಗ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಣಜಿ ತಾರೆಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರತ್ತ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ನೆಟ್ಟಿದೆ.