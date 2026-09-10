ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಿಢೀರನೆ ಕಪ್ಪು ಮೋಡಗಳು ಆವರಿಸಿದ್ದವು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಅನುಮಾನವೊಂದು ಇಡೀ ದೇಶದ ಕ್ರೀಡಾಲೋಕವನ್ನು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿತ್ತು. ದೆಹಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಘಕ್ಕೆ (DDCA) ತಲುಪಿದ ಆ ಒಂದು ತುರ್ತು ಪತ್ರವೇ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟಕ ಮತ್ತು ರಾದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪೋಲಿಸರ ಆ ಒಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ರಹಸ್ಯವೇನು?
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ದೆಹಲಿ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಡಿಡಿಸಿಎಗೆ ಬರೆದ ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲೇನಿತ್ತು? ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಿಂದ 13 ರವರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಬ್ರಿಕ್ಸ್ (BRICS) ಶೃಂಗಸಭೆ' ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಸಾಲು ಸಾಲು ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ವಿವಿಐಪಿ (VVIP) ನಾಯಕರು ದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾರಣದಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲಿದೆ.
ದಟ್ಟವಾಗಿದ್ದ ಅನುಮಾನ!
ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ರಂದೇ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪ್ರಥಮ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವೂ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಒಂದೆಡೆ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರ ಭದ್ರತೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸವಾಲು! ಒಂದೇ ದಿನ ಎರಡು ಬೃಹತ್ ನೊಗವನ್ನು ಹೊರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವಂತೆ ಅಥವಾ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿ ಡಿಡಿಸಿಎಗೆ ನೇರ ಪತ್ರ ರವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ದಟ್ಟವಾಗಿತ್ತು.
ಕಡೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟ DDCA!
ಪೋಲಿಸರ ಪತ್ರದಿಂದ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರಿತ ಡಿಡಿಸಿಎ ತಕ್ಷಣವೇ ರಂಗಕ್ಕಿಳಿಯಿತು. ದೆಹಲಿ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ತಾಸುಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು, ಪಂದ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಡಿಡಿಸಿಎ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಏನು?
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರದ್ದಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಗದಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆಯೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಡಿಡಿಸಿಎ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಆತಂಕವನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡಲು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ತಾನೇ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಮಂಡಳಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
ಸರಣಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ತಂಡ!
ಮೂರೂ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳು ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲೇ ಜರುಗಲಿದ್ದು, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ:
ಮೊದಲ ಟಿ20; ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13
ಎರಡನೇ ಟಿ20; ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15
ಮೂರನೇ ಟಿ20; ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17
ಬಲಶಾಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ!
ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (ನಾಯಕ), ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಯಶ್ ಠಾಕೂರ್. ಕೊನೆಗೂ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಅಭಯ ಮತ್ತು ಡಿಡಿಸಿಎ ನೀಡಿದ ಪಕ್ಕಾ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲಿದ್ದ ರದ್ದತಿಯ ಕಂಟಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಾಗಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.