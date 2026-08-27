ಐಸಿಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್, ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ 7ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಪಂತ್ ಆರು ಸ್ಥಾನಗಳ ಜಿಗಿತ ಕಂಡರೆ, ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಟಾಪ್ 10ರಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ದುಬೈ: ಐಸಿಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್, ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ 7ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನವೇ ಪಂತ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಗಾಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ 165 ರನ್ಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 39 ರನ್ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 66 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪಂತ್ ಮಿಂಚಿದ್ದರು.
ಪಂತ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಆರು ಸ್ಥಾನಗಳ ಜಿಗಿತ ಕಂಡು ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ, ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ 8ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಂತ್, ಭಾರತದ ಪರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 3 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ 3 ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ 249 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಂತ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವುದು ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಮಾತ್ರ (3 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ 328 ರನ್).
ಟಾಪ್-50 ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್
ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡೂ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಗಾಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸಿದ ಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಅವರು ಟಾಪ್ 50ರೊಳಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎದುರಿನ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಟೆಸ್ಟ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಔಟ್
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಟಾಪ್ 10ರಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿರುವ ಅವರು ಸದ್ಯ 11ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಒಂದೂ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸರಣಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲೂ ಅವರು ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು.
ಇನ್ನುಳಿದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಾದ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಮತ್ತು ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ 29 ಮತ್ತು 30ನೇ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಪ್ 25ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಟೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ತಮ್ಮ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೋ ರೂಟ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್, ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ತೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ಮೊದಲ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯದ ಕಾರಣ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಾಯಕ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 26ರ ವೇಳೆಗೆ ಐಸಿಸಿ ಟಾಪ್ 10 ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೀಗಿದೆ:
1. ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್(ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್)- 874 ಅಂಕ
2. ಜೋ ರೂಟ್(ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್)- 850 ಅಂಕ
3. ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್(ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)- 840 ಅಂಕ
4. ಟ್ರ್ಯಾವಿಸ್ ಹೆಡ್(ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) - 811 ಅಂಕ
5. ತೆಂಬಾ ಬವುಮಾ(ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ) - 775 ಅಂಕ
6. ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ(ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್) - 740 ಅಂಕ
7. ರಿಷಭ್ ಪಂತ್(ಭಾರತ) - 711 ಅಂಕ
8. ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್(ಭಾರತ) - 711 ಅಂಕ
9. ಡೇರಲ್ ಮಿಚೆಲ್(ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್)- 710 ಅಂಕ
10. ಬಾಬರ್ ಅಜಂ(ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) - 709 ಅಂಕ