ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಜೊತೆ 1989ರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಸಲಿಲ್ ಅಂಕೋಲಾ, ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ಕಂಡರೂ ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಶಿನ್ನ ಮೂಳೆ ಟ್ಯೂಮರ್ನಿಂದ 28ರಲ್ಲೇ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದರು. 20 ODI ಹಾಗೂ 1996 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಿದ ಅವರು ಬಳಿಕ ಖಿನ್ನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು.
ಸಚಿನ್ ಜೊತೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ, 28ರಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ; ಸಲಿಲ್ ಅಂಕೋಲಾ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಏಳುಬೀಳು
1989ರ ನವೆಂಬರ್ 15. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕರಾಚಿಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರೇ ಸಲಿಲ್ ಅಂಕೋಲಾ. ಆದರೆ ಸಚಿನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸಾಗಿದರೆ, ಅಂಕೋಲಾ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಯಣ ಮಾತ್ರ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು.
ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್, 27 ವಿಕೆಟ್; ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ
ಅಂಕೋಲಾ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ದೇಶೀಯ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 27 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಅವರು, ಕರಾಚಿ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದರು.
ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಲೀಮ್ ಮಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಲೀಮ್ ಯೂಸುಫ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಖಾತೆ ತೆರೆದರು. ಆದರೆ ಅದೇ ಅವರ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವಾಯಿತು.
ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಬಳಿಕ ಸೀಮಿತ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ
ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಅಂಕೋಲಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಉಳಿದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದರು. 20 ODI ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಅವರು 1996ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
1993ರ ಹೀರೋ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 3/33 ಅವರ ODI ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿರಂತರ ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ತಂಡದಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
181 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳಿದ್ದರೂ, 28ರಲ್ಲೇ ಬೋನ್ ಟ್ಯೂಮರ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬದುಕಿಗೆ ಅಂತ್ಯ
ಅಂಕೋಲಾ ಅವರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ದಾಖಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿತ್ತು. 54 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 181 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ಅವರು ಎಂಟು ಬಾರಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಗಾಯಗಳು ಪದೇಪದೇ ಅವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದವು.
ಕೊನೆಗೆ ಶಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬೋನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿತು. ಕೇವಲ 28ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅವರು ಆಟಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಬೇಕಾಯಿತು. ದೊಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಯಣ ಹೀಗೆ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವನ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ದೂರವಾದ ಬಳಿಕ ಅಂಕೋಲಾ ನಟನೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು ನಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಮುಂಬೈ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆಗಾರರಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಭಾರತದ ಹಿರಿಯ ಪುರುಷರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಕಠಿಣ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. 2026ರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ನೆರವು ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿನ್ ಜೊತೆ ಆರಂಭವಾದ ಪಯಣ... ಮರೆಯಲಾಗದ ಕಥೆ
ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ವಕಾರ್ ಯೂನಿಸ್ ಮತ್ತು ಸಲಿಲ್ ಅಂಕೋಲಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮೂವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪಯಣಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ.
ಸಚಿನ್ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ದಿಗ್ಗಜನಾದರು, ವಕಾರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರು. ಅಂಕೋಲಾ ಮಾತ್ರ ಗಾಯ, ಬೋನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೋರಾಟಗಳ ನಡುವೆಯೂ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರು.
ಅವರ ಕಥೆ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆಟಗಾರನ ಕಥೆಯಲ್ಲ; ಬದುಕು ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೂ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡುವ ಹೋರಾಟದ ಕಥೆ.