ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗೆದ್ದು, 2026 ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು (161) ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೇಲ್, ರೋಹಿತ್-ವಿರಾಟ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವೊಂದು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಂವೇದನೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ವೈಭವ್, ಭಾರತದ ಪರ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕತೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಉಡೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ!
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ತೋರಿದ ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಲದಿಂದ ವೈಭವ್ ಭಾರತದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ತಂಡಕ್ಕೆ ನೇರ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ದಂಡಿಸಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ 'ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್' ಅನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡರು.
2026 ರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ‘ಸಿಕ್ಸರ್ ಕಿಂಗ್’!
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸದ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಕೇವಲ ಟಿ20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ರೆಡ್ ಬೌಲ್ (ದಿವಸದ/ಟೆಸ್ಟ್) ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2026 ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಟಾಪ್-10 ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವರ್ಷ 161 ಸಿಕ್ಸ್!
ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಬಾರಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೊಂಬಾಟ್ 161. ಈ ಪೈಕಿ ಐಪಿಎಲ್ ಒಂದರಲ್ಲೇ 72 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಸಿಡಿದು ಬಂದಿವೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ರಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್ (99 ಸಿಕ್ಸರ್) ಹಾಗೂ ವೈಭವ್ ನಡುವಿನ ಅಂತರವೇ 62 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಎಂದರೆ ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಬರ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ (99 ಸಿಕ್ಸರ್) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ (95 ಸಿಕ್ಸರ್) ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (85 ಸಿಕ್ಸರ್) ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
2026 ರಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಾರಿಸಿದ ರನ್ಗಳ ವಿವರ!
ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್; 41 ಪಂದ್ಯಗಳ 41 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳು.
ಒಟ್ಟು ರನ್: 2,022 ರನ್ (ಅಂಡರ್-19, ಭಾರತ ಎ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸೇರಿ).
ಶತಕಗಳು ಹಾಗೂ ಅರ್ಧಶತಕಗಳು; 3 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 14 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು.
ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆ; 161 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ 179 ಭರ್ಜರಿ ಬೌಂಡರಿಗಳು.
ದಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲೂ ವೈಭವನ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ!
ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ವೈಭವ್ 7 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 7 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಮಿಂಚಿನ 92 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೇಗ ಎಷ್ಟಿತ್ತೆಂದರೆ, ಸರಾಸರಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ 161 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ 179 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ!
ಗೇಲ್, ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ಗೂ ಟಕ್ಕರ್!
ಕೇವಲ ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸಚಿನ್, ಗೇಲ್ ಹಾಗೂ ಕೊಹ್ಲಿಯಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುತ್ತಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಆಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ.