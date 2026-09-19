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- Most Educated Cricketer: ಧೋನಿ, ಕೊಹ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದ ಆಟಗಾರ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ!
Most Educated Cricketer: ಧೋನಿ, ಕೊಹ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದ ಆಟಗಾರ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ!
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಧೋನಿ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕ್ರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲಾ ಆಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದರೂ, ಓದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಓದಿರುವ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದ ಆಟಗಾರ
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಆಟಗಾರ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (RBI) ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆಟಗಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಟಾದಡಿ ಈ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಕಥೆ ಬೇರೆ. ಇವರು ಆಟ ಮತ್ತು ಓದು ಎರಡನ್ನೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಓದಿರುವ ಆಟಗಾರ ಇವರೇ.
ಅತಿಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೆಂಕಿ ಅಯ್ಯರ್
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೇವಲ ಆಟವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಧರ್ಮ. ಧೋನಿ, ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರೂ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಆಟ ಮತ್ತು ಓದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್. ಇವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ 'ಡಾಕ್ಟರ್' ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವರು ಫೈನಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್ಡಿ (PhD) ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಫೈನಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಎ (MBA) ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಬಿಎ ಬಳಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಡೆಲಾಯ್ಟ್' (Deloitte) ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರು. ಜೊತೆಗೆ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ (CA) ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಇವರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
2021ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್
ಐಪಿಎಲ್ನ (IPL) ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. 2021ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR) ತಂಡ ಇವರನ್ನು ಕೇವಲ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೂಲಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೇ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಇವರು ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡವನ್ನು ಫೈನಲ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೇ ಕೆಕೆಆರ್ ಇವರ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು 20 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 8 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಏರಿಸಿತು. ಇದು ಶೇ. 3900ರಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಏರಿಕೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಅಯ್ಯರ್
2025ರ ಐಪಿಎಲ್ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹಲವು ತಂಡಗಳು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಆಗ ಕೆಕೆಆರ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 23.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಡಿ ಇವರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ 2026ರ ಸೀಸನ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಕೆಕೆಆರ್ ಇವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿತು. ಆಗ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡ ಕೇವಲ 7 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಇವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು. ಹೀಗೆ ಇವರು ಐಪಿಎಲ್ ಮೂಲಕ ಇದುವರೆಗೆ 55 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ತಂಡದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಇವರು, ಆರ್ಸಿಬಿ (RCB) ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ಸಾಲ್ವಿ ಕೂಡ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..!
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರಂತೆಯೇ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ಸಾಲ್ವಿ ಕೂಡ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಾಲ್ವಿ ಆಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿದ ಹಲವು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರಾದ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಕೂಡ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಆಟ ಮತ್ತು ಓದನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರೋಫಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟ ಆರ್ಸಿಬಿ
ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಪರ ಸ್ಪೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮಿಂಚಿದ್ದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್, ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸತತ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಡಲು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ತಂಡವು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿಲ್ಲ.
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