‘ವಸುದೇವ ಕುಟುಂಬ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಿ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ನಟಿ ಭಾವನಾ ಪಾಟೀಲ್ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ನಟನಾ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಭಾವನಾ, ತಂದೆಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಟನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.
‘ವಸುದೇವ ಕುಟುಂಬ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಿ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ನಟಿ ಭಾವನಾ ಪಾಟೀಲ್, ಸದ್ಯ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್, ನಿರಂತರ ಪ್ರಯಾಣದ ನಡುವೆಯೂ ತಾವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಖುಷಿಯೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ‘ವಸುದೇವ ಕುಟುಂಬ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ, ಈ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು, ಸ್ವಾತಿ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ಯತೆ, ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳ ಕಿರುತೆರೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಯಿಂದ ನಟನೆಗೆ ಬಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವನಾ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ‘ವಸುದೇವ ಕುಟುಂಬ’ ಅವಕಾಶ!
‘ವಸುದೇವ ಕುಟುಂಬ’ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ತಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಭಾವನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರೊಮೋ ಶೂಟ್ಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಆಫರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಗ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ತೆಲುಗಿನ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಕಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಥವಾ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗ ಕೈಬಿಡಲು ಮನಸ್ಸಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವನಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಥೆಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾತಿಯತ್ತ ಸೆಳೆಯಿತು
‘ವಸುದೇವ ಕುಟುಂಬ’ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ನಡುವಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವ ರೀತಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಂಧ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವ ರೀತಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಇದು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕಥೆ. ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಎಂದು ಭಾವನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರುವ ಸ್ವಾತಿ
ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಿ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಭಾವನಾ, ತಂದೆಯ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊರುವ ಹುಡುಗಿಯೇ ಸ್ವಾತಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನೇ ತನಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತಾಳೆ. ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮನೆಯ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಿಂತು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಳು, ನ್ಯಾಯದ ಪರ ನಿಲ್ಲುವವಳು ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆಲೆ ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
‘ಸ್ವಾತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ’
ಸ್ವಾತಿ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲೂ ಹಲವು ಸಾಮ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಭಾವನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೇನೆ. ಅವಳಂತೆ ನಾನೂ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಂಬುವವಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಅನುಭವಿಗಳ ನಡುವೆ ನಾನಿನ್ನೂ ಒಂದು ಮೊಗ್ಗು!’
ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವಿ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಭಾವನಾ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಅನುಭವಿ ಕಲಾವಿದರ ನಡುವೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೊಗ್ಗಿನಂತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ನೋಡುವುದು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ನನ್ನ ನಟನೆಯನ್ನೂ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ-ತೆಲುಗು ಧಾರಾವಾಹಿ.. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸಖತ್ ಟೈಟ್!
ಸದ್ಯ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾವನಾ, ಎರಡು ಶೋಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಅನುಭವ. ಎರಡೂ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಯವೇ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ತುಂಬಾ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ನಾನೇ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟವೂ ಸಾರ್ಥಕ ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಓದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ!
ಭಾವನಾ ಅವರ ನಟನಾ ಪಯಣದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದವರಲ್ಲ. ನಟಿಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಾನು ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ನಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಟನೆ ನನ್ನ ಮೂಲ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಕ ಆಡಿಷನ್ ಅವಕಾಶವೇ ಅವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು.
‘ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದ್ದು ಅಪ್ಪ’
ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಎಂದು ಭಾವನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನನಗೆ ಹೊಸದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಆಡಿಷನ್ ಅವಕಾಶವೊಂದು ಸಿಕ್ಕಾಗ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಂತೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ನನ್ನನ್ನು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ನಂಬಿ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಇಂದು ನಟನೆ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವನಾ ತಮ್ಮ ಪಯಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ನನ್ನದೇ ಒಂದು ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಬೇಕು’
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಭಿನ್ನ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸುವುದು ಭಾವನಾ ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಪಯಣ ಈಗಷ್ಟೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕಲಿಯುವುದು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು. ನಾನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಎಂದು ಭಾವನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ವರೆಗೆ ಸಾಗಿದ್ದ ಭಾವನಾ ಅವರ ಬದುಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಕಿರುತೆರೆಯತ್ತ ತಿರುಗಿದೆ. ಇಂದು ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ‘ಸ್ವಾತಿ’ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ.