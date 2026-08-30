ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬುಕಿಂಗ್ ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಿತಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ.

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ (EV) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಇವಿ ಬುಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಟಾಟಾ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ (CCO) ವಿವೇಕ್ ಶ್ರೀವತ್ಸ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳುಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೂ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಗೂ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀವತ್ಸ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬುಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇಗ

ಕಂಪನಿಯ ವಿಶಾಲವಾದ ಉತ್ಪನ್ನ ಶ್ರೇಣಿ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಇವಿ ಮಾದರಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಮುಂಬರುವ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಯು ಅಪಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆವೇಗವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಾಹನ ಉದ್ಯಮದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದೊಡ್ಡ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

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ಉದ್ಯಮದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 46 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವಿ ವಿಭಾಗವು ಶೇ. 77 ರಷ್ಟು ಬಂಪರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲೂ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಮಾರಾಟದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಶೇಕಡಾವಾರು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಕೊಂಚ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರಭಾವ

ಸರ್ಕಾರದ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಶೇ. 5 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಶೇ. 28 ರಿಂದ ಶೇ. 18 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಾರುಗಳು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರ ಶೇ. 40 ಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ತೆರಿಗೆ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಾರದು ಎಂಬುದು ಕಂಪನಿಯ ನಂಬಿಕೆ.

ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಆದ್ಯತೆಗಳು

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಂತರ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ವಾಹನಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣ (Road Trips) ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೂ ಇವಿ ವಾಹನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀವತ್ಸ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.