2026ರ ಮಾರುತಿ ಬಲೆನೊ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಕಾರಿನ ಹೊರ ಹಾಗೂ ಒಳ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿದ್ದು, ಸ್ವಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ Z-ಸೀರೀಸ್ ಎಂಜಿನ್, ದೊಡ್ಡ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ADAS ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಲೆನೊ, ಈಗ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. 2026ರ ಮಾರುತಿ ಬಲೆನೊ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಬಲೆನೊಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ, ಹೊಸ ಬಲೆನೊದ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೋಟೋಗಳು ಹಲವು ಬಾರಿ ಲೀಕ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ಕಾರಿನ ಹೊರ ಹಾಗೂ ಒಳ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಂಜಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಸುಧಾರಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಹೊಸ ಬಲೆನೊದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಮುಖ ಡಿಸೈನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮ್ ಫಿನಿಶ್ ಇರುವ ಅಡ್ಡಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಗ್ರಿಲ್ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ರೀತಿ ಇರಲಿದೆ. ಈಗಿರುವ ಬೂಮರಾಂಗ್ ಆಕಾರದ ಎಲ್ಇಡಿ ಡಿಆರ್ಎಲ್ಗಳು ಮುಂದುವರೆಯಲಿವೆ. ಆದರೆ, ಬಂಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಈ ಕಾರಿಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ 16 ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಹಿಂಬದಿಯ ಬಂಪರ್ ಕೂಡ ಹೊಸ ಬಲೆನೊದ ವಿನ್ಯಾಸದ ಭಾಗವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
10.1 ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್
ಕಾರಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲೂ ಬಲೆನೊಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈಗಿರುವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬದಲು 10.1 ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್' ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೇ ಹೊಸ ಬಲೆನೊದಲ್ಲೂ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದಂತೆ.
ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್, ಹೊಸ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಥೀಮ್, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸೀಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಮ್ ಕೂಡ ಸಿಗಬಹುದು. ಸಿಂಗಲ್ ಪೇನ್ ಸನ್ರೂಫ್, ವಾತಾನುಕೂಲಿತ ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟುಗಳು ಮತ್ತು ಲೆವೆಲ್ 1 ADAS ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಫ್ಲಾಟ್-ಬಾಟಮ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್, ಟ್ರೆಪೆಜಾಯ್ಡಲ್ ಎಸಿ ವೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ವಿಎಸಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಫಿಸಿಕಲ್ ನಾಬ್ಗಳು ಈಗಿರುವ ಮಾಡೆಲ್ನಂತೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ
ಹೊಸ ಬಲೆನೊದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ 1.2 ಲೀಟರ್, 3-ಸಿಲಿಂಡರ್ Z-ಸೀರೀಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 82 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 112 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು ಎಎಂಟಿ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮುಂದುವರೆಯಲಿವೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, AMT ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ CNG ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ನೀಡುವ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಮೊದಲ ಕಾರು ಇದಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ವರದಿ.
ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆ
ಹೊಸ ಬಲೆನೊದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗಿರುವ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ 5.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ 9.48 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಗೂ ಸರಿಸುಮಾರು ಇದೇ ಬೆಲೆ ಇರಬಹುದು. ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್, ಹ್ಯುಂಡೈ ಐ20 ಮತ್ತು ಟೊಯೊಟಾ ಗ್ಲಾನ್ಝಾ ಕಾರುಗಳು ಹೊಸ ಬಲೆನೊದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿವೆ. ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ, ಹೆಚ್ಚು ಫೀಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಬಲೆನೊ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.