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- Tata Cars: 10 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರುವ ಟಾಟಾದ ಈ 3 ಕಾರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್
Tata Cars: 10 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರುವ ಟಾಟಾದ ಈ 3 ಕಾರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್
10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರುವ ಟಾಟಾ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ, ಪಂಚ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು. ಈ ಕಾರುಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ; ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆಡಿ, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಝ್, BMW ಥರದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಫೀಚರ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ನೀವು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರೋ ಟಾಟಾ ಕಾರ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗಾಗಿ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ಗಳಿವೆ. ಟಿಯಾಗೊ, ಪಂಚ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿವೆ.
ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ (2026 ಮಾಡೆಲ್) ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಕಾರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದಲೇ 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ನಿಂದ ಈ ಫೀಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗೆ ₹8.24 ಲಕ್ಷ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ (AMT)ಗೆ ₹8.87 ಲಕ್ಷ, ಸಿಎನ್ಜಿ ಮ್ಯಾನುವಲ್ಗೆ ₹9.14 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಜಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಗೆ (AMT) ₹9.79 ಲಕ್ಷ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಟಿಯಾಗೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಯ್ಕೆ.
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್; ಎಸ್ಯುವಿ ಲುಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೀಚರ್ಸ್
ಟಾಟಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಪಂಚ್ನಲ್ಲೂ 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ನಿಂದ ಈ ಫೀಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗೆ ₹9.04 ಲಕ್ಷ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಗೆ (AMT) ₹9.72 ಲಕ್ಷ, ಸಿಎನ್ಜಿ ಮ್ಯಾನುವಲ್ಗೆ ₹9.97 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ಗೆ ₹9.88 ಲಕ್ಷ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಸಿಎನ್ಜಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ (AMT) ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಬೆಲೆ ₹10.59 ಲಕ್ಷ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅದು 10 ಲಕ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ದಾಟುತ್ತೆ.
ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್; ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮಾತ್ರ 10 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ
360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೀಚರ್ ಇರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಟಾಟಾ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್. ಇದರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ನ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ ₹9.48 ಲಕ್ಷ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು 10 ಲಕ್ಷದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ (AMT) ಬೆಲೆ ₹10.11 ಲಕ್ಷ, ಸಿಎನ್ಜಿ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಬೆಲೆ ₹10.35 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಜಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ (AMT) ಬೆಲೆ ₹10.96 ಲಕ್ಷ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬಜೆಟ್ ಮೀರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಜೊತೆಗೆ 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಎಸ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದರ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹11.34 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಲೆಗಳು ಮುಂಬೈನ ಆನ್-ರೋಡ್ ದರಗಳಾಗಿವೆ.
ಸಫಾರಿ ಇವಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಿದೆ; ಇದರಲ್ಲಿ 540-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರಬಹುದಾ?
ಟಾಟಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಫಾರಿ ಇವಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹತ್ತಿರ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಂಪನಿಯ Acti.ev Plus ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಟಾಟಾದ ಹೊಸ Tidal ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾರು
ಜೊತೆಗೆ, ಟಾಟಾದ ಹೊಸ Tidal ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ 540-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಓವರ್-ದಿ-ಏರ್ (OTA) ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ADAS) ಮತ್ತು ಹಲವು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿದೆ. ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಅನ್ನೇ ಸಫಾರಿ ಇವಿಯಲ್ಲೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿಯಲ್ಲಿ 65 kWh ಮತ್ತು 75 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಫಾರಿ ಇವಿಯಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.