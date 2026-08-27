ಝೀ ಗ್ರೂಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಿವಾಳಿತನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ₹22,000 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೇವಲ ₹6.5 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿ ಕಾನೂನು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಲದಾತರು ಶೇ. 99.97ರಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಲಿದ್ದು, ಸಾಲದಾತರ 'ವಾಣಿಜ್ಯ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ' ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಈ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಝೀ ಗ್ರೂಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಿವಾಳಿತನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿ ಕಾನೂನು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (NCLT) ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶವು ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ₹22,000 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಸಾಲದ ಕ್ಲೇಮ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಕೇವಲ ₹6.5 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸುವ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಮರುಪಾವತಿ ಯೋಜನೆಗೆ (Repayment Plan) ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಲ ನೀಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸಾಲದ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ ಶೇ. 0.03 ರಷ್ಟು (ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ₹100 ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 3 ಪೈಸೆ) ಮಾತ್ರ ವಾಪಸ್ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಶೇ. 99.97 ರಷ್ಟು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆದಂತಾಗಿದೆ.
ಮೂಲ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಇಂಡಿಯಾಬುಲ್ಸ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ₹726 ಕೋಟಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ (Personal Guarantee) ನೀಡಿದ್ದರು. ಸದರಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದಾಗ, 2022ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಬುಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಚಂದ್ರ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಿವಾಳಿತನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತು. 2024ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣ NCLT ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸಾಲದಾತರ ಒಟ್ಟು ಕ್ಲೇಮ್ಗಳ ಮೌಲ್ಯ ₹3,992 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರವೇ ಹೊರತು ₹22,000 ಕೋಟಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
NCLT ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು ಏಕೆ?
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ NCLTಯ ಇಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರ ಪೀಠವು ಭಿನ್ನ ತೀರ್ಪು (Split Verdict) ನೀಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ವಿಷಯವನ್ನು ಮೂರನೇ ಸದಸ್ಯರಾದ ನೀಲೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಯಿತು. ಶರ್ಮಾ ಅವರು 'ದಿವಾಳಿತನ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಾಳಿತನ ಸಂಹಿತೆ'ಯ (IBC) ಸೆಕ್ಷನ್ 114ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮರುಪಾವತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದರು.
ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕೊರತೆ: ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ₹6.5 ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ದಿವಾಳಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಸಾಲದಾತರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಾಯಿತು.
ಸಾಲದಾತರ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ: IBC ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಲದಾತರ 'ವಾಣಿಜ್ಯ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ'ಗೆ (Commercial Wisdom) ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲೇ ಶೇ. 80.81 ರಷ್ಟು ಸಾಲದಾತರು (ಮತದಾನದ ಮೌಲ್ಯದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ) ಈ ಮರುಪಾವತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಧಾನ ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ವಸೂಲಿ: ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿದಾರರಾದ ಚಂದ್ರ ಅವರಿಂದ ಕೇವಲ ₹6.5 ಕೋಟಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ, ಉಳಿದ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೂಲ ಸಾಲ ಪಡೆದ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದಲೇ (Principal Debtors) ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಲದಾತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ
ಸುಮಾರು ₹1,322 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಐಸಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ (LIC Housing Finance) ಸೇರಿದಂತೆ ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ, ಆಕ್ಸಿಸ್, ಕೆನರಾ, ಆರ್ಬಿಎಲ್ ಹಾಗೂ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಮರುಪಾವತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಐಸಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ಗೆ ಸಿಗುವುದು ಕೇವಲ ₹38.09 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ! ಸಂಬಂಧಿತ ಪಕ್ಷಗಳು (Related Parties) ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ ಬಹುಮತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಯು ತೀರಾ ಅಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ವಾದಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಲಗಾರರ ಅಗತ್ಯ ಮತ ಪ್ರಮಾಣ (Required Voting Majority) ತಲುಪಿರುವುದರಿಂದ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು NCLT ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.
IBC ಸೆಕ್ಷನ್ 115: ಯಾರೂ ಹೊರಗುಳಿಯುವಂತಿಲ್ಲ
IBC ಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 115 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಒಮ್ಮೆ ಮರುಪಾವತಿ ಯೋಜನೆಗೆ NCLT ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ಅಥವಾ ಮತ ಚಲಾಯಿಸದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲದಾತರಿಗೂ ಈ ಆದೇಶವೇ ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನು?
ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ, 2013ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 419(5)ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಈಗ ಮೂಲ ಇಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ (Resolution Professional) ಅವರು ಸಾಲದಾತರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ, ಅನುಮೋದಿತ ₹6.5 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಿವಾಳಿತನ ಪ್ರಕರಣದ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.