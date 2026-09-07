ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ತನ್ನ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 444 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 7.05 ರವರೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 7 ದಿನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗರಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಎಫ್ಡಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ಎಫ್ಡಿ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೇಕಡಾ 3.50 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 7.35 ರವರೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಈ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆ!
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ 444 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಅವಧಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 6.45 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 7.05 ರವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 59 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 444 ದಿನಗಳ ಠೇವಣಿ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಕಡಾ 6.45 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಸೌಲಭ್ಯ!
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿದೆ. 60 ರಿಂದ 79 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇದೇ 444 ದಿನಗಳ ಯೋಜನೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 6.95 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು 80 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಸೂಪರ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇಕಡಾ 7.05 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಗರಿಷ್ಠ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಎಷ್ಟು ಬರಲಿದೆ ಹಣ!
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರು 444 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಎಫ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಕಡಾ 6.45 ರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 24,000 ದಿಂದ 24,300 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ 444 ದಿನಗಳ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ಒಟ್ಟು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ ಸರಿಸುಮಾರು 3,24,000 ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಇದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ!
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗ್ರಾಹಕರ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಟಿಡಿಎಸ್ ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದ ನಂತರ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.