ಪಂಜಾಬ್ನ ಮೋಗಾದ ಮಂದೀಪ್ ಕೌರ್ ಖೈರಾ ಅವರು ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಸ್ವಂತ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಕೃಷಿ ಆರಂಭಿಸಿ, ಇಂದು 40 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಮೀನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಮೂರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಏಳು ಟ್ರಾಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಸುಮಾರು ₹80 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅರ್ಧ ಎಕರೆಯಿಂದ 40 ಎಕರೆಗೆ ಬೆಳೆದ ಕನಸು!
ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುವಂತಹ ಯಶೋಗಾಥೆಯೊಂದು ಪಂಜಾಬ್ನ ಮೋಗಾದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಮಂದೀಪ್ ಕೌರ್ ಖೈರಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಸ್ವಂತ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಕೃಷಿ ಆರಂಭಿಸಿ, ಇಂದು ಸುಮಾರು 40 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಪಯಣದ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ಅಪಹಾಸ್ಯವನ್ನೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಇಂಧನವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಂತ ಜಮೀನು ಅರ್ಧ ಎಕರೆ, ಕೃಷಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ 40 ಎಕರೆ!
ಮಂದೀಪ್ ಕೌರ್ ಅವರ ಬಳಿ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಇರುವ ಜಮೀನು ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಮೀನನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ, ಸ್ವಂತ ಜಮೀನು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
40 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರುವ ಅವರ ಉದ್ಯಮವು ಈಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಜಮೀನಿನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉದ್ಯಮದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಡೆಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶವೂ ಆಗಿದೆ.
ಮೂರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಏಳು ಟ್ರಾಲಿ; ₹80 ಲಕ್ಷದ ಉಪಕರಣ!
ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಂದೀಪ್ ಕೌರ್ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಳಿ ಮೂರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಏಳು ಟ್ರಾಲಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳಿವೆ. ಈ ಉಪಕರಣಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹80 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೃಷಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮದತ್ತ ಹೇಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
‘ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ?’ ಎಂಬ ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತರ
ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸ್ವತಃ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವುದನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮಂದೀಪ್ ಕೌರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದರು. ಇಂದು ಅದೇ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹80 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ತರುವ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ!
ಪಂಜಾಬ್ನ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪಡೆದು ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಂದೀಪ್ ಕೌರ್ ಅವರ ಕಥೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಂತ ಜಮೀನು ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಜಮೀನನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳಾ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದ ಕಥೆ
ಮಂದೀಪ್ ಕೌರ್ ಅವರ ಪಯಣ ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೇವಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ಅಪಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಅರ್ಧ ಎಕರೆಯಿಂದ 40 ಎಕರೆವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಅವರ ಕಥೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಬಹುದು.