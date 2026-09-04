ಮೈಸೂರಿನ ಸುಪ್ರೀತ್ ಕಶ್ಯಪ್, ತಮ್ಮ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತೊರೆದು 'ವೆಲ್ಬಿ' ಎಂಬ ಸುಸ್ಥಿರ ಉಡುಪು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ₹10 ಲಕ್ಷದ ಬಂಡವಾಳದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಉದ್ಯಮವು ಇಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ನವೋದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ದೆಹಲಿಯಂತಹ 'ಟೈಯರ್-1' (Tier-1) ಮಹಾನಗರಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈಸೂರಿನ ಯುವಕ ಸುಪ್ರೀತ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾದಿಯನ್ನು ತುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. 'ವೆಲ್ಬಿ' ಎಂಬ ಸುಸ್ಥಿರ ಹಾಗೂ ಸಾವಯವ ಉಡುಪು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಮೆಟ್ರೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬದಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬೃಹತ್ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಐಟಿ ಕೆಲಸ ತೊರೆದ ನಿರ್ಧಾರ, ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಉದ್ಯಮ ಬೆಳೆಸಿದ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ₹10 ಲಕ್ಷ ಬಂಡವಾಳದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀತ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ 30 ವರ್ಷದ ಸುಪ್ರೀತ್ ಕಶ್ಯಪ್, ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್' (NIE) ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. 2017 ರಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 'ಆಕ್ಸೆಂಚರ್' (Accenture) ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯಿತು. ಆದರೆ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹಾಗೂ ಗಡಿಬಿಡಿಯ ಮೆಟ್ರೋ ಜೀವನ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸುವ ಕಶ್ಯಪ್, 2018 ರಲ್ಲೇ ಆಕ್ಸೆಂಚರ್ ಉದ್ಯೋಗ ತೊರೆದು ಪ್ರೀಲೆನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯತ್ತ ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದ (Tier-2) ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬಲವಾದ ಆಸೆ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು.
ಐಟಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ನಗರಗಳ ಜನರು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿಯೇ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ 'ವೆಲ್ಬಿ' ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನೂಲು ತಯಾರಿಕೆ, ನೇಯ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹೊಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳೀಯ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೀವನೋಪಾಯ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.
₹10 ಲಕ್ಷದ ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ₹16 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟಿನ ಗುರಿ!
ಸುಪ್ರೀತ್ ಕಶ್ಯಪ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಳಿತಾಯದ ₹10 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ನೆರವಿನಿಂದ 'ವೆಲ್ಬಿ' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ₹50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು. ಏಂಜಲ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ (Angel Investors) ಸುಮಾರು ₹3 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.
ಕಂಪನಿಯ ಹಂತ ಹಂತದ ಆದಾಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ
- ಮೊದಲ ವರ್ಷ: ₹11 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ
- ಎರಡನೇ ವರ್ಷ: ₹70 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ
- ಮೂರನೇ ವರ್ಷ: ₹2.4 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ
ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ (2025–26): ₹5.6 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹6 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಬಂದಿfದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಗುರಿ (ಮಾರ್ಚ್ 2027 ರ ವೇಳೆಗೆ): ವಾರ್ಷಿಕ ₹15 ರಿಂದ ₹16 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು! (ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ₹1 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದೆ).
ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಿತ ಪಾಠಗಳು
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಉದ್ಯಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ತಮ್ಮನ್ನು 'ಆಕಸ್ಮಿಕ ಉದ್ಯಮಿ' ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಶ್ಯಪ್, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾವೂ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವೇ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು 'ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್-ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಿಟ್' ಪ್ರಮುಖ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಕಂಪನಿಯ ಆದಾಯ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹20 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದಾಗ 14 ಜನ ನೌಕರರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ₹1 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದ್ದರೂ, ಕೇವಲ 10 ಜನರ ಸಮರ್ಥ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು 'ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್' ಮಾಡಬಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅನುಭವದಿಂದ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಿಗ್ಗಜ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆ
'ವೆಲ್ಬಿ' ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಡುಪು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸುಸ್ಥಿರ, ಸಾವಯವ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆರಾಮದಾಯಕ ಹಾಗೂ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಉಡುಪುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತದೆ. ವೇಗದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಬದಲು, ತೊಡುವವರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸೌಕರ್ಯ ನೀಡುವುದು ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ.
ಫ್ರಿಡೋ (Frido) ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಗಣೇಶ್ ಸೋನಾವಾನೆ, ಬೌನ್ಸ್ (Bounce) ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹಲ್ಲೆಕೆರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ವೆಲ್ಬಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಿಯಮಿತ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮೆಟಾ (Meta) ಮತ್ತು ಜೆರೋಧಾ (Zerodha) ದಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ 'ವೆಲ್ಬಿ'ಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಮೈಸೂರಿನ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಮೆರಿಕದ 'ಅಮೆಜಾನ್' (Amazon US) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.