ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಶೇರುಗಳು ಸತತ ಆರನೇ ದಿನವೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ₹40,000 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಎಐ-ಆಧಾರಿತ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮಂದಗತಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಜೆಪಿ ಮಾರ್ಗನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು 'ನ್ಯೂಟ್ರಲ್' ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.9): ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (Infosys Ltd.) ಶೇರುಗಳು ಬುಧವಾರ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9) ಸತತ ಆರನೇ ದಿನವೂ ಕುಸಿತದ ಹಾದಿ ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ. ಶೇ.4.55 ರಷ್ಟು ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಶೇರು ಮೌಲ್ಯ ₹1,032.80 ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಸತತ 6 ದಿನಗಳ ಈ ಕುಸಿತದ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಶೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಶೇ. 11 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣದಲ್ಲಿ (Market Capitalisation) ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹40,000 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಈ ವಾರದ ಮೊದಲ ಮೂರು ದಿನಗಳ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 'ನಿಫ್ಟಿ ಐಟಿ' (Nifty IT) ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಶೇರುಗಳೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿವೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇತರೆ ಐಟಿ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಕೋಫೋರ್ಜ್, ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ವಿಪ್ರೋ, ಹೆಚ್ಸಿಎಲ್ಟೆಕ್, ಎಂಪಾಸಿಸ್, ಟಿಸಿಎಸ್, ಎಲ್ಟಿಐಎಂ ಹಾಗೂ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಶೇರುಗಳು ಕೂಡ ಶೇ. 3 ರಿಂದ ಶೇ. 6 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ ಐಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಶೇ. 6 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಜೆಪಿ ಮಾರ್ಗನ್' ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಶೇರುಗಳಿಗೆ "ನ್ಯೂಟ್ರಲ್" (Neutral) ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಶೇರಿಗೆ ₹1,050 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು (Target Price) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ: ಕಂಪನಿಗಳು ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ವಲಯದಲ್ಲಿ 'ಎಐ-ಆಧಾರಿತ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ' (AI-led deflation) ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ಈ ದರ ಇಳಿಕೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಆದಾಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸವಾಲು: ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಆದಾಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆ, ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯ ತೀವ್ರತೆ ತಗ್ಗುವುದು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಐಟಿ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು (Discretionary Spending) ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳ ಬೇಡಿಕೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು (Financial Services), ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಹಾಗೂ ಇಂಧನ (SURE) ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ (Manufacturing) ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ (Retail) ಮಾರಾಟ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಮಾರ್ಜಿನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಸ್: ವೆಂಡರ್-ಕಾನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ (ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಒಗೂಡುವಿಕೆ) ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತನ್ನ ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ (Margin) ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವಂತಹ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ 'ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಸ್' (Project Maximus) ಮೂಲಕ ಬರುವ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಮಾರಾಟ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮರು-ಕೌಶಲ್ಯ (Reskilling) ತರಬೇತಿಗೆ ಮರುಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊಸ ಸ್ವಾಧೀನಗಳಿಗೆ (M&A) ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಶೇರು ಸ್ಥಿತಿಗತಿ
ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ (Bloomberg) ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಶೇರುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ 49 ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ 29 ಜನರು Buy, 16 ಜನರು Hold ಹಾಗೂ 4 ಜನರು Sell ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಜ್ಞರ 12 ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೆಲೆ ₹1,201.18 ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ದರಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 16 ರಷ್ಟು ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬುಧವಾರ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಶೇರುಗಳು ಶೇ. 4.55 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ₹1,032.80 ರಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಈ ಶೇರು ಶೇ. 13 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ (YTD) ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇ. 37 ರಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಡ ಶೇ. 8.4 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತವು ಐಟಿ ವಲಯದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ.