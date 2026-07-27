ಜಾಗತಿಕ ದರ ಸಮರ ಮತ್ತು ವೆಂಡರ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಶನ್ನಿಂದಾಗಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ $3.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಹೊಸ ಬೃಹತ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜು.27): ಜಾಗತಿಕ ಐಟಿ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ದರ ಸಮರ (Price Competition) ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವೆಂಡರ್ಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತಿರುವ (Vendor Consolidation) ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಇನ್ಫೋಸಿಸ್' (Infosys) ತನ್ನ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳ ಒಪ್ಪಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯಮಗಳು ತಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ (Outsourcing) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಳಿತಾಯ ಸಾಧಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ. ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಐಟಿ ರಂಗದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಸವಾಲಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿರುವ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಾಲಿತ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (Automation) ಹಾಗೂ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವರದಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ಯುರೋಪ್ ಮೂಲದ ಬೃಹತ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಒಂದರ ಒಪ್ಪಂದ ಕೈತಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ದೃಢಪಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆ ಕ್ಲೈಂಟ್ನ ಹೆಸರು, ಒಪ್ಪಂದದ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೈತಪ್ಪಿದೆಯೆನ್ನಲಾದ ಇನ್ನೆರಡು ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ, ಇತರ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ನೀಡಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು, ಈ ಹಿಂದೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವುಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಕೈತಪ್ಪಿರುವ ಈ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ಪ್ಲೇಸ್ ಸೇವೆಗಳು, ಆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬೆಂಬಲ (Infrastructure Support) ಮತ್ತು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗೊಂಡ ಬೃಹತ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿವೆ.
ಎಚ್ಸಿಎಲ್ಟೆಕ್ (HCLTech) ಕೈಸೇರಿದ $1.14 ಬಿಲಿಯನ್ ಒಪ್ಪಂದ
ಈ ಪೈಕಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದ ಬದಲಾವಣೆಯು ಎಚ್ಸಿಎಲ್ಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಯುರೋಪ್ ಮೂಲದ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ 50 ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಚ್ಸಿಎಲ್ಟೆಕ್ 5.5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.14 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ($1.14 Billion) ಮೌಲ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. AI-ಆಧಾರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ಪ್ಲೇಸ್ ಸೇವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮತ್ತೆ 5 ವರ್ಷ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕ್ಲೈಂಟ್ನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ವಿವರಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.
ಐಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI)
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು (AI) ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗೊಳಿಸಲು (Automate) ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ AI-ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಒಪ್ಪಂದದ ದರಗಳಲ್ಲೇ (Price Reduction) ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಟಿಸಿಎಸ್ (TCS), ಎಚ್ಸಿಎಲ್ಟೆಕ್, ವಿಪ್ರೋ, ಆಕ್ಸೆಂಚರ್ ಮತ್ತು ಕಾಪ್ನಿಝೆಂಟ್ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.
ಸವಾಲಿನ ನಡುವೆಯೂ $3.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಬೃಹತ್ ಡೀಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್
ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಕೈತಪ್ಪಿದ ವರದಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು (Large-deal bookings) ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ. 61 ರಷ್ಟು ಭಾಗವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ (Net-new business). ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಟ್ಟು 22 ಬೃಹತ್ ಡೀಲ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ತಲಾ $400 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ 3 ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಬೃಹತ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ಭಾಗವು 'ವೆಂಡರ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಶನ್' (Vendor-consolidation) ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು 'ವೆಂಡರ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಶನ್' ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಎರಡೂ ಮುಖಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳ ಒಟ್ಟು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಆಕರ್ಷಕ ದರಗಳ ಆಫರ್ ನೀಡಿದಾಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಐಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಬೃಹತ್ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.