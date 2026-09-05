ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಮಾಸಿಕ ಗೋಲ್ಡ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್, ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತು EMI ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಮಾಸಿಕ ಚಿನ್ನ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ, ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಹಾಗೂ EMI ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಈಗ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಆಭರಣ ಉದ್ಯಮದ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾವತಿ ಹಾಗೂ ಉಳಿತಾಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಬಳಸುವುದು, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಸ ಆಭರಣಕ್ಕೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ EMI ಮೂಲಕ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿ
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೇಟಿಎಂ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾರಟ್ಲೇನ್ ನಡುವೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಪೇಟಿಎಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕ್ಯಾರಟ್ಲೇನ್ನಿಂದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಅಂದರೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಬಳಸುವ ಅವಕಾಶ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಖರೀದಿಸುವ ಆಭರಣದ ಬೆಲೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇತರ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಬಹುದು.
ಪೇಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾರಟ್ಲೇನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಗುರ, ಕಿವಿಯೋಲೆ, ಪೆಂಡೆಂಟ್, ನೆಕ್ಲೆಸ್, ಬಳೆ, ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಪಾವತಿಗೆ ಪೇಟಿಎಂ UPI ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳೂ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?
ಈ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಿಂದ ಪೇಟಿಎಂನಲ್ಲಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನದ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಖರೀದಿಸಿದ ಆಭರಣದ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಆರ್ಡರ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಮನೆಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾರಟ್ಲೇನ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆರ್ಡರ್ ದೃಢೀಕರಣ, ಆರ್ಡರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳು ಪೇಟಿಎಂ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಕ್ಯಾರಟ್ಲೇನ್ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪಿನ್ಕೋಡ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹಣ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಚಿನ್ನ ಕೂಡಿಸಬಹುದು
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಜನ್ ಡೈಮಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ‘ಮೈ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಯರ್ ಪ್ಲಾನ್’ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ 999 ಶುದ್ಧತೆಯ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಜನ್ ಡೈಮಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ನೀಲ್ ಸೋನಾವಾಲಾ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶೇ.30ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಅಥವಾ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯ ಬಳಿಕ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಯ್ಕೆಗಳೂ ಇರುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
2X ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಯರ್ ಫೀಚರ್ ಏನು?
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿರುವ 2X ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಯರ್ ಫೀಚರ್ ಕೂಡ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಚಿನ್ನವನ್ನೂ ಹೊಸ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಸ ಆಭರಣ ಪಡೆಯಬಹುದು
ಜನ್ ಡೈಮಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ‘ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಓಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಡಿ ಅರ್ಹವಾಗಿರುವ ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಆಭರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಹಳೆಯ ವಜ್ರ ಅಥವಾ ರತ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹2,400ರವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಹತೆ, ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
EMI ಮೂಲಕವೂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿ
ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಜನ್ ಡೈಮಂಡ್ ‘ಇನ್ಸ್ಟಾಓನ್ EMI’ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೂ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಜೀರೋ ಕಾಸ್ಟ್, ಜೀರೋ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಜೀರೋ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ EMI ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಹ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಭರಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಬದಲು, EMI ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಅರ್ಹತೆ, EMI ಅವಧಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
₹90 ಸಾವಿರ ಖರೀದಿಗೆ 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ!
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಜನ್ ಡೈಮಂಡ್ ತನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ₹90,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಮಾಸಿಕ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ, ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಹಾಗೂ EMI ಸೇರಿದಂತೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಫರ್ಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅರ್ಹತೆ, ಷರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಅವಧಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.