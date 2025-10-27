Karnataka Minister Ramalinga Reddy Flags Poor E-Bus Performance ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು ನಡೆಸುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳ ಕಳಪೆ ಸೇವೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಆಗುವ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಲೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.27): ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದ ಒಪ್ಪಂದ (ಜಿಸಿಸಿ) ಮಾದರಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು ನಡೆಸುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ ಸೇವೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಭವಿಸುವ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್, ಚಾಲಕರ ಮುಷ್ಕರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಳಜಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ರೆಡ್ಡಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರವು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾ, ಎನ್ಟಿಪಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯಾಪಾರ್ ನಿಗಮ್, ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸ್ವಿಚ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಒಎಚ್ಎಂ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿಯಂತಹ ನಿರ್ವಾಹಕರಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಸೇವಾ ಶಿಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ಡಿ ತುರ್ತು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಡೀಸೆಲ್ ಬಸ್ಗಳಿಗಿಂತ ಇ-ಬಸ್ಗಳು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್
ಗುತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಚಾಲಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ BMTC ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಸಚಿವರ ಪತ್ರವು ಆತಂಕಕಾರಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ - BMTC ಯ ಡೀಸೆಲ್ ಫ್ಲೀಟ್ಗಿಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಸ್ಗಳು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗತ್ತಿದೆ.
"ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ ತರಬೇತಿಯ ಕೊರತೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಅಸಮರ್ಪಕ ನಿಯೋಜನೆ ಸೇರಿವೆ. ನಿಜವಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆಯು ಪ್ರತಿ ಬಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು 1.9 ರಿಂದ 2 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ, ಇದು ನಿಗದಿತ 2.3 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ - ಇದು ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಡೇಟಾವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ವರದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು, 2023–24 ರಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸ್ಥಗಿತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ದಂಡಗಳು 10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ
"ಕೇಂದ್ರವು FAME II, CESL ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ GCC ನಿರ್ವಾಹಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಭವಿಷ್ಯದ ಟೆಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಚಾಲಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಂಟಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಣೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇ-ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ರೆಡ್ಡಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಇ-ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ದೂಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಮುಷ್ಕರಗಳು, ರಾಶ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಚಾಲಕರಲ್ಲಿ ಅತಿವೇಗದ ಚಾಲನೆ ಘಟನೆಗಳು ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಚಾಲಕರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ದಿಢೀರ್ ಮುಷ್ಕರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಬೋನಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರದ್ದಾದ ಬಸ್ಗಳು, ಟಿಕೆಟ್ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ”ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
2024 ಮತ್ತು 2025 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾಹಕರಾದ್ಯಂತ ಇಂತಹ ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಮುಷ್ಕರಗಳನ್ನು ಪತ್ರವು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಸಾವುಗಳು 'ಗ್ರಹಿಸಲಾಗದ' ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. 2025ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿಯೇ ಇಂಥ 35 ಸಾವುಗಳು ಕಂಡಿವೆ ಎಂದು ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ಬಿಎಂಟಿಸಿಯ ಡೀಸೆಲ್ ಫ್ಲೀಟ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ ರೆಡ್ಡಿ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು, ಬಲವಾದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.