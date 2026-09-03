ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ 'ಡೋರ್-ಟು-ಡೋರ್' ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೇವೆಯು ವೇಕ್-ಅಪ್ ಕಾಲ್, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಚೆಕ್-ಇನ್, ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಗೇಟ್ವರೆಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣದ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.3): ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ (KIA) ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಲಿದೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈಗ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೇ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BIAL) ಮುಂದಾಗಿದೆ. 'ಡೋರ್-ಟು-ಡೋರ್' ತಲುಪಿಸುವ ಈ ನೂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವೇಕ್-ಅಪ್ ಕಾಲ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಐಷಾರಾಮಿ ಲೈಮೋಸಿನ್ (Limousine) ಕಾರ್ ಪಿಕ್ಅಪ್, ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಗೇಟ್ವರೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿದೆ.
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ತಗುಲುವ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಆಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವೇಕ್-ಅಪ್ ಕಾಲ್ನಿಂದ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಗೇಟ್ವರೆಗೆ ಹೀಗಿರಲಿದೆ ಸೇವೆ
ಬಿಐಎಎಲ್ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಬೆಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' (BASL) ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ (CEO) ಜಾರ್ಜ್ ಕುರುವಿಲ್ಲಾ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮಾದರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೇಕ್-ಅಪ್ ಕಾಲ್ & ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಚೆಕ್-ಇನ್: ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕರೆ (Wake-up call) ಮಾಡಿ ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಲೈಮೋಸಿನ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಅವರ ಮನೆ/ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ.
ಲಗೇಜ್ ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್: ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಲಗೇಜ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲೇ ಲಗೇಜ್ ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಚೆಕ್-ಇನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿಐಪಿ ಡ್ರಾಪ್ & ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್: ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರೆ ಸಾಕು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ತಲುಪಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಹಾಗೂ ಟಚ್ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ವಿಮಾನ ಏರುವ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಗೇಟ್ವರೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಅವರ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಿಐಎಎಲ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ (ಐಸಿಟಿ) ಜೋಸೆಫ್ ಜೀನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆ ಯೋಜನೆ
ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಿಂಗಾಪುರ ಅಥವಾ ದುಬೈನಂತಹ ವಿದೇಶಿ ಸ್ಥಳಗಳ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಿಐಎಎಲ್ ಅಲ್ಲಿನ ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿದೇಶದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ವಾಹನದವರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
'ಕೇರ್ ಬೈ ಬಿಎಲ್ಆರ್' (Care by BLR) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ 10 ಸೇವೆಗಳು
ಮನೆಯಿಂದ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ಸೇವೆ ಇನ್ನೂ ಯೋಜನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಟರ್ಮಿನಲ್ 1 ಮತ್ತು ಟರ್ಮಿನಲ್ 2ರಲ್ಲಿ ಬಿಎಲ್ಆರ್ ಪಲ್ಸ್ (BLR Pulse) ಆ್ಯಪ್ ಹಾಗೂ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಬಿಐಎಎಲ್ ಹಲವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ & ಅಸಿಸ್ಟ್ (Meet & Assist - ಚೆಕ್-ಇನ್, ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ, ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಹಾಯ), ಲೈಮೋಸಿನ್ ಕಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ (Chauffeur-driven Limousine), ಲಾಂಜ್ ಪ್ರವೇಶ (Lounge Access), ಲಗೇಜ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆ (Luggage Storage), ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ (Valet Parking), ಪೋರ್ಟರ್ ಸೇವೆಗಳು (Porter Services), ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ (Baggage Wrapping), ಕಾರ್ ಸ್ಪಾ (Car Spa), ಹೂ ಮತ್ತು ಬೊಕೆ ಸೇವೆಗಳು (Flower Services) ಹಾಗೂ ಏರ್ಸೈಡ್ ಲೈಮೋಸಿನ್ / ಫೆಸಿಲಿಟೇಷನ್ (Airside Assistance) ಸೌಲಭ್ಯ ಇರಲಿದೆ.
ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಗೇಟ್ಗೇ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ & ಪರ್ಸನಲ್ ಶಾಪರ್!
ಆಸನಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಲ್ಲಿಂದಲೇ 'BLR Pulse' ಆ್ಯಪ್ ಅಥವಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕುಳಿತಿರುವ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಗೇಟ್ ಬಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಪರ್ಸನಲ್ ಶಾಪರ್: ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೂಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು 'ಪರ್ಸನಲ್ ಶಾಪರ್' ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನೂ ನೀಡಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಲಾಂಜ್ ಅರ್ಹತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ: ನಿಮ್ಮ ಡೆಬಿಟ್/ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಲಾಂಜ್ ಪ್ರವೇಶವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲೇ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನೂತನ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಬಿಎಲ್ಆರ್ ಪಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ದಾಟಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಿಎಎಸ್ಎಲ್ (BASL)
ಬಿಐಎಎಲ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಡೆತನದ ಬಿಎಎಸ್ಎಲ್ (BASL) ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಆತಿಥ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇತರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿ (ಟಿಆರ್ಝಡ್) ಮತ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನಡಿ ಲಾಂಜ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಇತರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೂ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.