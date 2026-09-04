ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಅಪರೂಪದ ಬಣ್ಣದ ವರ್ತುಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. '22 ಡಿಗ್ರಿ ಸನ್ ಹ್ಯಾಲೋ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನವು, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಹರಳುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಮುಂಬರುವ ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.04): ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನವೊಂದು ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನಂತಹ ಬಣ್ಣದ ವರ್ತುಲ ಅಥವಾ ಬಳೆಯಾಕಾರದ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ನಗರದ ಜನರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು '22 ಡಿಗ್ರಿ ಸನ್ ಹ್ಯಾಲೋ' (22-degree Sun Halo) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿದ್ಯಮಾನ ಕೇವಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸುಂದರವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಏನಿದು 'ಹ್ಯಾಲೋ' ವಿಸ್ಮಯ? ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು?
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಪವಾಡವಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ಇದೊಂದು ವಾತಾವರಣದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ದೃಗ್ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ (Optical Phenomenon).
ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಹರಳುಗಳು (Ice Crystals): ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 20,000 ಅಡಿಗಿಂತಲೂ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವು ತೀರಾ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುವ ತೆಳುವಾದ 'ಸಿರ್ರೋಸ್ಟ್ರಾಟಸ್' (Cirrostratus) ಎಂಬ ಮೋಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಷಟ್ಕೋನೀಯ (Hexagonal) ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹರಳುಗಳಿರುತ್ತವೆ.
ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನ (Refraction): ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಈ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಹರಳುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ಬೆಳಕು 22 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿ ವಕ್ರೀಭವನಗೊಂಡು (ಬಾಗಿ) ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ.
ವರ್ತುಲ ನಿರ್ಮಾಣ: ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲೂ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬಳೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನ ಅಂಚು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಹೊರಗಿನ ಅಂಚು ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋ ಜತೆಗೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದ ನಂತರ ಉಳಿಯುವ ಬಿಳಿ ಗೆರೆಗಳು (Contrails - ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್) ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೇನು?
ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಹ್ಯಾಲೋ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಮಳೆಯ ಸಂಕೇತ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ (Thunderstorm Alert): ಹ್ಯಾಲೋ ಉಂಟುಮಾಡುವ 'ಸಿರ್ರಸ್' ಮೋಡಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ 24 ರಿಂದ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದ್ದು, ಗುಡುಗು-ಮಿಂಚು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ದಟ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಇಳಿಕೆ: ಈ ಮೋಡಗಳು ಆಕಾಶವನ್ನು ಆವರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಗಲಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸಲಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ:
ಈ ಹ್ಯಾಲೋ ನೋಡಲು ಎಷ್ಟು ರಮಣೀಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆಗೆ ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಬಾರದು. ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಖರ ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ರೆಟಿನಾಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ನೆರಳಿನ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಈ ರಂಗುರಂಗಿನ ಪ್ರಭಾವಳಿಯು ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿರುವುದರ ಜತೆಗೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಧರೆಗಿಳಿಯಲಿರುವ ಮಳೆ ಹನಿಗಳ ಸುಳಿವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.